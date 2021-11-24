Розетка для спорткаров: стал известен срок «озеленения» Porsche Boxster и Cayman

История Porsche 718 началась в 1957 году: так называлось двухдверное гоночное купе, которое выпускалось до 1962-го. Намного позже, в 1996-ом, появился родстер Boxter, который в течение всех лет выпуска вместе с поколениями менял индексы, а «718» ему присвоили (в честь той модели для гонок) в 2016-ом. Купе Cayman появилось в 2005 году и тоже успело несколько раз сменить генерацию. Выпуск актуальных версий моделей налажен на заводах в Германии и Финляндии.



На фото: актуальный Porsche Boxter

Согласно данным сайта Carsalesbase, результаты продаж Porsche 718 Cayman / Boxter в Европе пока что оставляют желать лучшего: в течение прошлого «ковидного» года модель разошлась на указанном рынке тиражом в 6663 экземпляра, что на 10% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году у двухдверных спорткаров по-прежнему «минус»: за первые три квартала клиенты купили 4495 экземпляров (почти на 12% меньше, чем за январь-сентябрь 2020-го).



Компания Porsche (бренд входит в состав немецкого концерна Volkswagen) намекнула на то, что у модели будет полностью электрическая версия ещё в 2017 году: тогда был представлен концепт «зелёного» Cayman. Слухи о том, что Порше занимается разработкой «батарейных» Сayman и Boxster следующего поколения, появились в Сети позже, в 2019-ом. Они были поддержаны в том числе в сентябре 2021-го, когда марка показала ещё один «розеточный» шоу-кар – Porsche Mission R.



На фото: актуальное купе Porsche Cayman

Теперь с информацией о том, что полностью электрические Porsche Cayman и Boxster станeт реальностью, выступили в агентстве Automotive News. Сообщается, что дилерам бренда уже показали будущую «зелёную» новинку, которая сейчас находится в разработке. По их словам, Porsche 718 Cayman и Boxter станут полностью электрическими «примерно в 2025 году». Кстати, ранее предполагалось, что премьера «батарейного» преемника 718 пройдёт в середине 2024 года.



Дилеры пояснили, что видели Boxster, дизайн передней части которого многое перенял у оформления электромобиля Taycan. Кроме того, у будущей новинки были соединяющиеся друг с другом задние фонари (во всю ширину кормы). По словам одного из спикеров агентства, новый Porsche Boxter «выглядит спортивно».



Известно, что перед немецким производителем стоит довольно непростая задача: разработчикам нужно создать укороченную версию платформы PPE, которая в итоге ляжет в основу новых двухдверных спорткаров 718. Это призвано помочь снизить вес будущих электрокаров Boxster и Cayman.

Отметим, в прошлом месяце мы публиковали рендер преемника Porsche 718 Cayman, который перейдёт на электротягу. Изображением с нами поделилось испанское издание motor.es. Вероятно, автомобиль сохранит компактные размеры: он может оказаться на несколько миллиметров шире и длиннее, при этом высота сократится (у актуальной версии длина равна 4379 мм, ширина – 1801 мм, высота – 1295 мм, а расстояние между осями – 2475 мм).

