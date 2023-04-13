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Рязань встречает Чемпионат России по ралли-кроссу

13.04.2023 17 0 0

С 28 по 30 апреля спортивный комплекс Атрон наполнится ревом моторов мощных и красивых ралли-кроссовых авто. Ведь в эти дни здесь пройдут Чемпионат, Кубок и Первенство России.

Второй этап Чемпионата. Практически только начало сезона, но уже чувствуется накал эмоций, стремление к победе и красивая борьба за места на пьедестале среди сильных спортсменов-участников.

Чемпионат и Первенство соберут пилотов со всей России. Будут как спортсмены с большим опытом, так и молодые участники.

Соревнования пройдут в следующих классах:

Первенство России — Д2Ю

Кубок России — Д2Н, Суперавто

Чемпионат России — Супер-1600, Национальный.

Для гостей соревнования будет организована развлекательная программа. А для тех, кто не сможет приехать в Рязань — прямая трансляция финальных заездов этапа 30 апреля на ютуб-канале РКР.

Не пропустите это яркое событие!

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