Рязань встречает Чемпионат России по ралли-кроссу

Второй этап Чемпионата. Практически только начало сезона, но уже чувствуется накал эмоций, стремление к победе и красивая борьба за места на пьедестале среди сильных спортсменов-участников.
Чемпионат и Первенство соберут пилотов со всей России. Будут как спортсмены с большим опытом, так и молодые участники.
Соревнования пройдут в следующих классах:
Первенство России — Д2Ю
Кубок России — Д2Н, Суперавто
Чемпионат России — Супер-1600, Национальный.
Для гостей соревнования будет организована развлекательная программа. А для тех, кто не сможет приехать в Рязань — прямая трансляция финальных заездов этапа 30 апреля на ютуб-канале РКР.
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