С запуском обновлённого Geely Emgrand X7, гарантия в России уменьшилась на год!

Кроссовер Emgrand X7 приехал в Россию спустя полгода после начала сборки в Белоруссии по полному циклу

Вчера в России представили рестайлинговую версию переднеприводного кроссовера Emgrand X7. Никаких секретов этот автомобиль для нас не таит, поскольку он давно обновился на родине, да и к белорусским дилерам поступил ещё 30 сентября 2018 года. Напомним, что предыдущий Emgrand X7 выпускали на мощностях BelGee отвёрточным методом, а обновлённую изготавливают уже со сваркой кузова. Интересно, что такая смена технологии ударила по интересам покупателя: вместо 5 лет гарантии, владелец нового Geely Emgrand X7 получит только четыре.

Автомобиль прошёл глубокий рестайлинг, в рамках которого китайцы радикально поменяли не только внешность и интерьер, но и технику. Так, вместо полузависимой задней подвески появилась независимая многорычажка. Гамма силовых агрегатов, наоборот, не изменилась, за исключением несущественных модификаций 1,8-литрового мотора, который по такому случаю обзавёлся новой маркировкой: было JLC-4G18, стало – JLy-4G1. С ним идёт в паре 5-ступенчатая механическая коробка F517A, производства Geely, а вот 6-ступенчатый автомат австралийской фирмы DSI (DSI575F6), принадлежащей Geely уже несколько лет, полагается только 2,0-литровому мотору (JLD-4G20). Базовый двигатель развивает 131 л.с. и 170 Нм, а более мощный – 139 л.с. Напомним, что моторы белорусской сборки для моделей Geely сейчас поставляет ООО «Борисовский завод двигателей ”Джили”».

Благодаря налаживанию производства на площадке в Жодино – там собирают три модели по полному циклу: компактные кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а так же компактный седан Emgrand 7, марка показала в 2018 году 50-процентный рост на российском рынке: реализовано 3352 машины. Основную массу (2739 шт.) дал Atlas, остальные примерно поровну пришлись на две прочие модели, причём, ещё дорестайлинговые. Вспомним, что обновлённый седан Emgrand 7 поступил к российским дилерам лишь осенью и не успел оказать влияния на результаты. С учётом изменений в Emgrand X7, в 2019 году картина может поменяться: некоторые эксперты полагают, что новичок сможет отобрать часть покупателей у переднеприводной версии Atlas, на которую приходится около 40% продаж модели.