С завода «ДерВейс» вывезено оборудование. Lifan не выходит на связь…

На предприятии «ДерВейс» в Черкесске, где ещё в прошлом году выпускали автомобили Chery и Lifan, в 2019 году не собрано ни одной машины, а оборудование демонтировано. Об этом нашему порталу Kolesa.ru сообщили несколько источников.

В первой декаде ноября прошлого года редакция нашего сайта Kolesa.ru получила комментарии от руководства российских представительств Chery и Lifan – Геннадия Павлова и Вячеслава Галузинского по состоянию дел. Суть их сводилась к следующему: на 2019 год ни у одной из китайских компаний не было заключено контракта по выпуску автомобилей на черкесском заводе «ДерВейс». При этом в прошлом году Lifan собирал там всю линейку, представленную в России, а Chery – только кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5. Самый маленький «паркетник» в «интернациональной» линейке Chery – Tiggo 2 завозили из Китая.

10 декабря на сайте Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике появился релиз за подписью руководителя управления полковника юстиции Шуваева С.Н. Из публикации следовало, что «автомобильная компания АК «ДерВейс» в нарушение п.п. 1, 2 ст. 171 Налогового Кодекса РФ предоставила ложные сведения о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму 319 371 828 рублей». Оказалось, что с 30 сентября 2016 года по 28 сентября 2017 года контрольным отделом № 1 УФНС России по КЧР была проведена выездная налоговая проверка в отношении АК «ДерВейс». Она показала, что «ДерВейс» уклонился от уплаты налогов на указанную сумму – было возбуждено уголовное дело. Поскольку с тех пор релизов на эту тему полковник Шуваев и его коллеги не публиковали, можно сделать вывод, что допросы свидетелей, выяснение обстоятельств дела и проведение экспертиз, начатое в декабре, активно продолжается.

Что касается запаса машин Lifan, то по словам Вячеслава Галузинского, их должно хватить до конца февраля. Очевидно, однако, что склады стали истощаться ещё по осени. Видимо, дилеры, которые прекрасно знакомы с ситуацией, старались сбросить машины как можно быстрее. Особенно острым оказался дефицит в четвёртом квартале: в октябре сбыт новых автомобилей Lifan упал на 20%, в ноябре – на 37%, в декабре – на 38%.

После нового года источник в российском представительстве Chery подтвердил редакции Kolesa.ru, что контракт с «ДерВейсом» на 2019 год остался не подписанным, а вот в Lifan… А в Lifan нам достучаться не удалось: осенью штатный пиар-менеджер покинул компанию, а вот с Вячеславом Галузинским, заместителем генерального директора «Лифан Моторс Рус», который до нового года охотно выходил на связь, нам связаться пока не удалось.

За судьбу Chery можно не волноваться. «Паркетник» Tiggo 2, по всей вероятности, уйдёт с рынка, едва будут распроданы имеющиеся склады – это был аутсайдер модельного ряда. Вместо него на рынок поступят сразу два кроссовера – Tiggo 4 (в Китае продаётся под названием Tiggo 5X) и Tiggo 7. Именно он, по задумкам менеджеров, и должен стать паровозиком российских продаж. Интересно, что поначалу оба автомобиля будут завозить из Китая. Дело в том, что два Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которые будут опубликованы на сайте Росстандарта в ближайшие дни, получены на на Tiggo 4 и Tiggo 7 именно китайской сборки.

Экземпляры Tiggo3 – как сборки «ДерВейса», так и импортированные, ещё остались на складах, равно как и Tiggo5 российского выпуска. В настоящее время компания ведёт переговоры с калининградским «Автотором», о чём Kolesa.ru уже писали – с высокой вероятностью именно Калининград станет для Chery новым российским домом. Кроме того, по нашим эксклюзивным данным, «Чери Автомобили Рус» получила ещё одно предложение по сборке от предприятия «Ставрополь-Авто», связанного, к слову говоря, с тем же «ДерВейсом».