Салон нового кросса Acura MDX: обещали скачок в дизайне, оказалось – как у TLX, но с фишками

Флагманский трехрядный паркетник принадлежащей Хонде премиум-марки после смены поколений внутри преобразился даже сильнее, чем снаружи, однако всё это мы уже видели у других моделей Acura. Ну, почти всё.

Кроссовер MDX новой генерации (уже четвертой) бренд Acura принялся рассекречивать неделю назад, опубликовав первые картинку и видео с экстерьером. Хотя именно облик-то давно и не секрет вовсе: еще в прошлом году изображения модели обнаружили в прошивке мультимедийной системы последнего RDX. А вот интерьер прежде нигде не засветился, так что с интересом рассматриваем вторую порцию тизеров. Напомним, это пока еще прототип, однако серийная версия, судя по предыдущему «сливу», внешне от него отличаться практически не будет. То есть и салон товарного SUV наверняка окажется таким же.

В Acura считают, что «четвертый» MDX сделал «качественный скачок в дизайне интерьера» — мол, перевел марку на новый уровень. Что ж, по сравнению с предшественником это действительно «скачок», но почти такой же салон получил и недавно представленный седан Acura TLX нового поколения, да и у младшего кросса RDX интерьер оформлен в том же духе. Внутри MDX – мультимедийная система с «парящим» широкоформатным экраном (управлять «мультимедиа» можно с помощью тачпада, установленного на центральном тоннеле), в отделке применяются кожа и натуральное дерево, у аудиосистемы есть 25 динамиков и встроенная подсветка, также сохранили кнопочный пульт «автомата». Кроссовер по-прежнему будет доступен в трехрядном исполнении.



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Впрочем, как и положено флагману, свои «фишки» MDX все же имеет: паркетнику досталась виртуальная «приборка» (у TLX и RDX аналоговые приборы), а у передних сидений (они, кстати, с развитой боковой поддержкой) появилась функция массажа.



О технике пока ни слова. По неофициальным данным, кроссовер предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, которые знакомы по другим моделям Acura: это «турбочетверка» 2.0 (на TLX и RDX выдает 276 л.с. и 380 Нм) и турбодвигатель V6 3.0 (мощность движка TLX Type S составляет 360 л.с., крутящий момент – 480 Нм). Оба двигателя наверняка сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». В «базе» у кроссовера передний привод, за доплату будет доступен фирменный полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Также для MDX, вероятно, сохранили гибридную версию.

Уходящий SUV в Штатах доступен с «атмосферником» V6 3.5 (294 л.с.), работающим в паре с 9АКП. Гибрид имеет атмосферный V6 3.0 и три электромотора (один встроен в семиступенчатую роботизированную коробку, остальные раскручивают задние колеса), совокупная отдача такой модификации – 325 л.с. Цена — от 44 500 долларов, что эквивалентно примерно 3 418 000 рублей по актуальному курсу.



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Онлайн-премьера Acura MDX нового поколения пройдет 14 октября, на американский рынок модель выйдет в начале следующего года. В Россию марка возвращаться не собирается (на нашем рынке Acura появилась в 2014-м, а уже в 2016-м продажи свернули).

