Счастливый номер: депутаты рассмотрят новый законопроект о продаже «красивых» госзнаков

Есть в России автовладельцы, готовые переплачивать за комплект знаков государственной регистрации с повторяющимися цифрами или с особым сочетанием букв. Неудивительно, что законодатели уже не первый год думают о том, как на этом заработать: о том, что нужна законная схема продажи «красивых» госзнаков, власти говорили ещё в 2010 году. Пока что никакой из предлагаемых вариантов так и не был принят, что позволило очередной инициативе отправиться на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщает «Российская газета», очередное предложение по узакониванию продаж «красивых» номеров представляет собой депутатский законопроект, который предполагает введение нового самостоятельного закона «Об установлении порядка присвоения регистрационных знаков с «особой» серией». Любопытно, что, собственно, этот самый «порядок присвоения» в документе не прописан.

В направленном на рассмотрение законопроекте говорится лишь о том, что следует считать «особой серией». Как следует из документа, речь идёт об автономерах, «состоящих из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два знака «0» (ноль) либо один знак «0» (ноль) слева с повторением в серии кода региона». Весьма своеобразное описание, стоит отметить.



Также в депутатской инициативе указано, что резервирование таких номеров на гознаках должно происходить за счёт продажи их на электронных аукционах (как именно они будут проводиться, не говорится), при этом все доходы, полученные таким образом, должны направляться в дорожные фонды бюджетов регионов РФ. В издании предполагают, что этот законопроект, скорее всего, не дойдёт и до первого чтения.



При этом сейчас законодатели создали вполне жизнеспособную легальную схему продажи «красивых» автономеров. Её предварительный вариант утвердили в конце 2019 года: тогда инициаторы сошлись на том, что оформить такую покупку можно будет через портал госуслуг. В начале 2020-го Минэкономразвития РФ опубликовал проект постановления, которое позволит гражданам резервировать за собой и выкупать госзнаки с особым сочетанием букв и цифр.

На сегодняшний день правительственный законопроект прошёл уже и процедуру общественного обсуждения, и антикоррупционную экспертизу. Но при этом на рассмотрение в Госдуму РФ его пока не внесли. Изначально предполагалось, что новая схема продажи «красивых» номеров начнёт работу с начала текущего года, теперь срок перенесли на 1 января 2022-го. Но для этого законодателям нужно успеть получить одобрение и внести принятые поправки к действующему закону о регистрации транспорта и в Налоговый кодекс.



Напомним, ранее МЭР публиковал прайс-лист на «красивые» автономера:

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 с одинаковыми буквами – 600 тыс. рублей​

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с одинаковыми буквами – 450 тыс. рублей

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с одинаковыми буквами – 300 тыс. рублей

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 с одинаковыми буквами – 150 тыс. рублей

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 – 150 тыс. рублей

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 – 100 тыс. рублей

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 – 100 тыс. рублей

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 – 50 тыс. рублей

все одинаковые буквы при любых цифрах (за исключением вышеперечисленных комбинаций) – 200 тыс. рублей

любое сочетание букв и цифр (за исключением вышеперечисленных сочетаний) – 5 тыс. рублей, деньги берут за резерв номера

Согласно правительственному законопроекту, если автовладелец продает автомобиль с «красивым» госзнаком, но хочет оставить этот номер себе, чтобы, к примеру, установить на свою новую машину, то ему не придётся второй раз платить повышенную госпошлину.

Судя по тому, что законопроект уже довольно давно не двигается с мёртвой точки, несмотря на то, что все инстанции он прошёл, можно предположить, что кому-то он мешает. Напомним, деньги в нынешней нелегальной схеме продажи «красивых» номеров крутятся немалые: от 10 тыс. до 10 млн. рублей за комплект (в зависимости от комбинации и региона).

