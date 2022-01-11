Счёт за строительство платных дорог: тарифы оплаты проезда, вероятно, поднимать не будут

В Министерстве транспорта РФ подготовили проект постановления правительства, который предполагался для замены действующего постановления №47 от 2016 года. В документе указаны максимальные тарифы, которые разрешено устанавливать на государственных (или построенных с преимущественным госучастием) платных дорогах Автодора и на трассах, построенных в рамках концессии. В нынешнем варианте отмечено, что тарифы подлежат ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции.
В проекте Минтранса речь идёт о новой системе тарифов, которую ведомство предлагает использовать. Предполагается, что это позволит ускорить дорожное строительство в России в условиях нехватки бюджетных средств. Кроме того, предполагается таким образом привести цены за проезд к уровню стран Евросоюза.
Минтранс выступает за то, чтобы увеличить максимальный тариф за проезд для легковых машин с нынешних 3 рублей за каждый километр до 5 рублей, если дорога стала платной после реконструкции, либо до 8 рублей, если трасса строилась с нуля. Документ затрагивает и концессионные участки: предлагается установить новый «потолок» – в размере 16,5 руб. (вместо нынешних 12 рублей) за километр по дороге, а также 115,5 руб. (вместо актуальных 84 рублей) на мостах. Поднять тарифы предлагается и для владельцев автобусов и грузового транспорта.
Проект Минтранса не нашёл поддержки у Минэкономики: как сообщает «Коммерсант», он получил отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия. В ведомстве отметили, что инициаторы не объяснили, почему увеличить плату за проезд нужно именно до уровня Евросоюза. В Минэкономики считают, что целесообразнее было бы сравняться по размеру платы за проезд с теми странами, с которыми у РФ имеется общая граница (речь, в частности, идёт о ЕАЭС и СНГ).
Помимо этого, в Минэкономики отметили, что рост стоимости проезда в результате может привести не к увеличению доходов от потребителей, а лишь к сокращению числа пользователей платных дорог, так как часть из них (и возможно, весьма ощутимая) выберет бесплатные дублёры. Это может стать причиной того, что выручка не позволит содержать и ремонтировать платные дороги в стране.
Ещё в Минэкономики сочли, что основанием для пересмотра нынешних тарифов не может служить недополучение концессионерами расчётной нормы дохода. В ведомстве потребовали дополнительного обоснования для изменения максимального размера платы за проезд в соответствии с необходимостью реализации инфраструктурных проектов. Сейчас обсуждение проекта Минтранса продолжается, в дальнейшем этот документ может быть переработан.
В доверительном управлении госкомпании «Автодор» находятся такие платные трассы как М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», а также Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), кроме того, продолжается строительство будущей скоростной дороги М-12. С начала текущего месяца в ведение Автодора перешла трасса А-107 (так называемое «малое бетонное кольцо»), это бесплатный альтернативный участок ЦКАД. Как именно госкомпания намерена развивать эту автодорогу, пока не сообщается.
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Реально дебилы, подняв цену, снизят количество пользующихся данной трассой, в итоге еще меньше денег и... опять поднятие цены? Лучше бы систему скидок по транспондеру вернули! По итогу в плюсе бы оказались!