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Седан Peugeot 508L растерял версии после рестайлинга

11.08.2023 169 3 0

Четырехдверке достались не все обновки, которые получили пятидверные модификации. Кроме того, седан лишился базового двигателя и гибридной версии.

Глобальный Peugeot 508 во втором поколении из седана превратился в лифтбек с безрамочными дверями, при этом на «мировом» рынке еще представлен универсал. В Китае же выпускают и продают растянутую четырехдверную версию 508L с обычными дверями. К слову, дела у концерна Stellantis в Поднебесной сейчас идут неважно, вот и седан там популярностью не пользуется: по данным местных профильных медиа, за шесть месяцев текущего года четырехдверка разошлась тиражом всего 2144 экземпляра. И все же Peugeot 508L в отставку пока не собирается: седан обновлен следом за лифтбеком и универсалом (переделанные пятидверки дебютировали еще в феврале).

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Спереди китайская четырехдверка все так же повторяет глобальную модель. «Эльке» достались аналогичные новые бампер, безрамочная радиаторная решетка и матричная оптика с ходовыми огнями в виде «когтей льва». Но если пятидверные Peugeot 508 вдобавок обзавелись модернизированными задними фонарями, то у седана они прежние, хотя надпись Peugeot на объединяющей фонари черной глянцевой плашке все же стала крупнее.

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Габариты Peugeot 508L не изменились, длина составляет 4870 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2848 мм. Для сравнения, размеры лифтбека: 4750/1859/1403 мм, расстояние между осями – 2793 мм. Объем багажника китайского седана – 513 литров против 487 литров у глобальной пятидверки. Четырехдверной модели положены 17- или 18-дюймовые колеса (для лифтбека еще предусмотрены 19- и 20-дюймовые).

В салоне – улучшенные мультимедийная система и беспроводная зарядка для смартфона. Но крохотного селектора трансмиссии, как у рестайлинговых лифтбека и универсала, у седана нет: на центральном тоннеле по-прежнему красуется довольно массивный джойстик. В списке оборудования Peugeot 508L еще значатся (в зависимости от комплектации) виртуальная приборка, панорамная крыша, система ночного видения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Моторную гамму седана сократили, в отставку отправили базовую турбочетверку 1.6 (170 л.с.) и 6АКП, нет больше и подзаряжаемой гибридной версии с установкой на основе того же движка (и это в эпоху «зелени»!). Теперь Peugeot 508L доступен только со старшим турбомотором 1.8 (211 л.с.), который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. У глобальной модели другая линейка — есть и гибриды, и дизель.

Цена обновленной четырехдверки варьируется от 22 600 до 28 700 долларов. Не исключено, что впоследствии кто-нибудь из российских дилеров решится привезти китайский Peugeot 508L по схеме параллельного импорта.

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3 комментария
11.08.2023 12:58
Papirus

Гриль напоминает Хюндай, а новый логотип - Иран Ходро. Жаль что к нам не доехало 2е поколение 508; это был космос по дизайну. Но ценник был убийственный даже в Германии.

11.08.2023 13:37
Петя Иванов

Но виноваты в космическом ценнике Пеугеот в Германии конечно немецкие власти. По аналогии.

11.08.2023 13:52
Roman Mangrim

Как всегда у Пежо, красиво круто, функционально(я про перечницы). жалко что машины так и не научились делать

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