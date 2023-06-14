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  • Съехались: каждый третий готов пересесть на авто с пробегом

Съехались: каждый третий готов пересесть на авто с пробегом

14.06.2023 130 0 0

Россияне готовы смириться с долгим ожиданием запчастей, ценой авто и переплатой за бренд при покупке машины с пробегом. По данным Автотеки (проект Авито) и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), наибольшее доверие на рынке авто с пробегом вызывают японские, немецкие и корейские автомобили.

Каждый второй россиянин (46%) планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов (32%) готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом. Чаще всего на такой шаг решаются жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%).

При выборе авто с пробегом автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей (23%), цену автомобиля (21%) и даже переплату за бренд (20%). Реже всего россияне готовы мириться с высокой стоимостью запчастей для определенной модели (14%) и возможными проблемами с ремонтом (13%). Тем не менее 72% респондентов обращает особое внимание на наличие гарантии у машины, а в большинстве случаев так считают бумеры (83%) — люди в возрасте 65+ лет.

Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у российских автолюбителей пользуются японские бренды (55%). Чаще всего их предпочитают остальным в Новосибирске (79%) и Омске (69%). Вторыми по популярности стали немецкие машины (42%), а в большинстве случаев их выбирают жители Казани (58%). Третьими по уровню доверия производителю стали корейские автомобили (27%). Наибольшее количество любителей таких машин проживает в Екатеринбурге (44%).

По статистике Группы Ренессанс страхование, только в начале 2023 года спрос на покупку страхования продленной гарантии на автомобиль вырос в 8 раз. Вероятно, такой быстрый рост спроса объясняется в том числе тем, что на рынок авто с пробегом вышли те покупатели, которые ранее приобретали исключительно новые автомобили. Теперь из-за снижения предложения они вынуждены рассматривать сегмент авто с пробегом. Но из-за отсутствия опыта таких покупок они хотели бы минимизировать риск, застраховав гарантию на важнейшие агрегаты (двигатель, коробка передач и т. д.).
Сергей Кожевников
Вице-президент компании «Ренессанс страхование»

Методология

В опросе приняли участие 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

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