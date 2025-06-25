Семейство большого внедорожника Nissan Patrol пополнилось «заряженной» версией Nismo

Новая модификация глобального SUV оснащается форсированным битурбомотором V6, отдача которого увеличилась до 495 л.с. «Горячий» Patrol появится в продаже на Ближнем Востоке в июле 2025-го.

Nissan Patrol актуального седьмого поколения, а также его близнец – Nissan Armada третьей генерации – дебютировали в начале осени 2024-го. Напомним, эти внедорожники представляют собой упрощённые исполнения богатого нынешнего Infiniti QX80, который был представлен в марте того же года. Теперь оба полноразмерных внедорожника Nissan получили «заряженную» версию с прибавкой Nismo к названию.

На фото: Nissan Patrol Nismo

Глобальная премьера Nissan Patrol Nismo прошла в рамках специального мероприятия на Ближнем Востоке, в японской компании назвали этот внедорожник «самым мощным в истории Patrol». Patrol Nismo / Armada Nismo получили модернизированную технику, перенастроенную подвеску, оптимизированную аэродинамику, изменения в дизайне по сравнению со стандартными версиями, а также особый декор.

Отличий во внешности у версий для разных рынков практически нет. Внедорожники получили массивную радиаторную решётку, которая визуально объединена с воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Этот элемент имеет узор в виде трёхмерной сетки с крупными ячейками, дополненный логотипом бренда и шильдиком с названием версии, а также красные полоски по бокам. Ещё в этом цвете оформлен сплиттер, над которым расположены противотуманки.

Красные элементы видны в том числе на корпусах наружных зеркал, задних стойках крыши, боковых юбках, в также в диффузоре в нижней части заднего бампера (дизайн слегка отличается у «горячих» Patrol и Armada). В этом же ярком цвете оформлены тормозные суппорты, которые можно разглядеть за 22-дюймовыми коваными алюминиевыми колёсными дисками. Ещё «заряженные» внедорожники Nissan получили более крупный спойлер в верхней части багажной двери.

На фото: салон Nissan Patrol Nismo 1 / 3 На фото: салон Nissan Patrol Nismo 2 / 3 На фото: салон Nissan Patrol Nismo 3 / 3

В интерьере Nissan Patrol Nismo и Armada Nismo отличий нет. Салон этих внедорожников отделан в чёрно-красной гамме натуральной кожей и замшей, помимо этого, он имеет множество ярких акцентов: на передней панели, центральном тоннеле, трёхспицевом рулевом колесе (речь не только о прострочке, но и об отметке нулевого положения). В этом же цвете выполнены ремни безопасности; ещё автомобили снабдили алюминиевыми накладками на педали и эмблемами Nismo, вышитыми на подголовниках.

На фото: Nissan Armada Nismo 1 / 5 На фото: Nissan Armada Nismo 2 / 5 На фото: Nissan Armada Nismo 3 / 5 На фото: Nissan Armada Nismo 4 / 5 На фото: Nissan Armada Nismo 5 / 5

Внедорожники японской марки получили электронные амортизаторы, которые были настроены подразделением Nismo (расшифровывается как Nissan Motorsports), электронную систему рулевого управления, которая была разработана специально для этих моделей, а также модернизированную выхлопную систему, которая обеспечивает более глубокий звук работы двигателя (предусмотрена система активного усиления звука в салоне).

Nissan Patrol Nismo и Armada Nismo оснащаются тем же мотором, который есть в гамме стандартных внедорожников – речь идёт о бензиновом битурбомоторе V6 VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Для «заряженных» версий его мощность увеличили – до 495 л.с. в случае Patrol (на 70 «лошадок» больше, чем у обычного исполнения) и до 466 л.с. в случае Armada (на 35 л.с. больше). Максимальный крутящий момент остался неизменным – 700 Нм, двигатель работает в паре с пересмотренной девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

На фото: семейство Nissan Armada

Nissan Patrol Nismo появится в продаже на Ближнем Востоке в июле 2025-го, а Armada Nismo доберётся до дилеров в США грядущей осенью. Цены «заряженных» внедорожников станут известны позже.