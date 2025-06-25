Семейство большого внедорожника Nissan Patrol пополнилось «заряженной» версией Nismo

Nissan Patrol актуального седьмого поколения, а также его близнец – Nissan Armada третьей генерации – дебютировали в начале осени 2024-го. Напомним, эти внедорожники представляют собой упрощённые исполнения богатого нынешнего Infiniti QX80, который был представлен в марте того же года. Теперь оба полноразмерных внедорожника Nissan получили «заряженную» версию с прибавкой Nismo к названию.
Глобальная премьера Nissan Patrol Nismo прошла в рамках специального мероприятия на Ближнем Востоке, в японской компании назвали этот внедорожник «самым мощным в истории Patrol». Patrol Nismo / Armada Nismo получили модернизированную технику, перенастроенную подвеску, оптимизированную аэродинамику, изменения в дизайне по сравнению со стандартными версиями, а также особый декор.
Отличий во внешности у версий для разных рынков практически нет. Внедорожники получили массивную радиаторную решётку, которая визуально объединена с воздухозаборником в нижней части переднего бампера. Этот элемент имеет узор в виде трёхмерной сетки с крупными ячейками, дополненный логотипом бренда и шильдиком с названием версии, а также красные полоски по бокам. Ещё в этом цвете оформлен сплиттер, над которым расположены противотуманки.
Красные элементы видны в том числе на корпусах наружных зеркал, задних стойках крыши, боковых юбках, в также в диффузоре в нижней части заднего бампера (дизайн слегка отличается у «горячих» Patrol и Armada). В этом же ярком цвете оформлены тормозные суппорты, которые можно разглядеть за 22-дюймовыми коваными алюминиевыми колёсными дисками. Ещё «заряженные» внедорожники Nissan получили более крупный спойлер в верхней части багажной двери.
В интерьере Nissan Patrol Nismo и Armada Nismo отличий нет. Салон этих внедорожников отделан в чёрно-красной гамме натуральной кожей и замшей, помимо этого, он имеет множество ярких акцентов: на передней панели, центральном тоннеле, трёхспицевом рулевом колесе (речь не только о прострочке, но и об отметке нулевого положения). В этом же цвете выполнены ремни безопасности; ещё автомобили снабдили алюминиевыми накладками на педали и эмблемами Nismo, вышитыми на подголовниках.
Внедорожники японской марки получили электронные амортизаторы, которые были настроены подразделением Nismo (расшифровывается как Nissan Motorsports), электронную систему рулевого управления, которая была разработана специально для этих моделей, а также модернизированную выхлопную систему, которая обеспечивает более глубокий звук работы двигателя (предусмотрена система активного усиления звука в салоне).
Nissan Patrol Nismo и Armada Nismo оснащаются тем же мотором, который есть в гамме стандартных внедорожников – речь идёт о бензиновом битурбомоторе V6 VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Для «заряженных» версий его мощность увеличили – до 495 л.с. в случае Patrol (на 70 «лошадок» больше, чем у обычного исполнения) и до 466 л.с. в случае Armada (на 35 л.с. больше). Максимальный крутящий момент остался неизменным – 700 Нм, двигатель работает в паре с пересмотренной девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Nissan Patrol Nismo появится в продаже на Ближнем Востоке в июле 2025-го, а Armada Nismo доберётся до дилеров в США грядущей осенью. Цены «заряженных» внедорожников станут известны позже.
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