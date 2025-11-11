Новинки ×
Семиместный кроссовер Mitsubishi Destinator: теперь и леворульная версия

11.11.2025 241 0 0

Компания Mitsubishi скоро расширит географию продаж своего нового трехрядного паркетника. Модель пока представлена с безальтернативным турбомотором 1.5 и вариатором.

Мировая премьера семиместного кроссовера Mitsubishi Destinator состоялась в июле текущего года в Индонезии. Там же налажено производство новинки, эта страна и стала дебютным рынком. Однако совсем скоро географию продаж расширят: представлена экспортная версия с левым рулем (в Индонезии – левостороннее движение). Первыми такой паркетник получат жители Филиппин, там уже объявлены цены и открыт прием предварительных заказов. Кроме того, Destinator также анонсирован во Вьетнаме. Ну и напомним, что этот паркетник «вырос» из концепта Mitsubishi DST, а ближайшим родственником Дестинатора является более компактный Mitsubishi Xforce (в некоторых странах это Outlander Sport).

Базовый Mitsubishi Destinator

В плане дизайна предназначенные для разных стран машины повторяют друг друга. Особенности внешности Mitsubishi Destinator – Т-образные фары и задние фонари, радиаторная решетка с рисунком в виде крупных сот, массивные бамперы. Как и индонезийский паркетник, филиппинский «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Размеры тоже наверняка идентичны. Длина версии для Индонезии – 4680 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, габариты Mitsubishi Xforce, адресованного азиатским рынкам: 4390/1810/1660 мм, расстояние между осями – 2650 мм.

Интерьер в целом такой же, как у родственного Xforce, не считая, конечно, третьего ряда кресел. Старший Destinator получил аналогичные переднюю панель, блок управления «климатом» и пристыкованные друг к другу приборку и экран мультимедиа (сами приборы утоплены). В спинки передних кресел встроены откидные столики. В богатых комплектациях еще есть спрятанный в центральном подлокотнике охлаждаемый бокс, беспроводная зарядка, виртуальная приборка на 8 дюймов (в базе идут аналоговые приборы и небольшой экранчик), система мониторинга «слепых» зон. Наконец, топовый паркетник также имеет панорамный люк в крыше, аудиосистему Yamaha Premium и адаптивный круиз-контроль.

Как и в Индонезии, на Филиппинах Mitsubishi Destinator представлен с бензиновой турбочетверкой 1.5 и вариатором. Мощность мотора экспортного паркетника пока не объявлена, на индонезийской версии двигатель выдает 163 л.с. и 250 Нм. Привод в любом случае только передний.

Без учета акций за Destinator сейчас просят 1 389 000 – 1 954 000 местных песо, что эквивалентно примерно 1,9 млн – 2,7 млн рублей по текущему курсу. Младший переднеприводный кроссовер Mitsubishi Xforce с атмосферником 1.5 (105 л.с., 141 Нм) и вариатором на Филиппинах стоит от 1 367 000 песо (1,87 млн рублей). Полноценный запуск Mitsubishi Destinator в этой стране намечен на 20 ноября. Скорее всего, после того, как семиместный кроссовер освоит рынки Юго-Восточной Азии, его также начнут продавать на Ближнем Востоке и в странах Латинской Америки.

кроссовер авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi Destinator
