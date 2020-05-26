Серийная «четвёрка» BMW нового поколения засветила «суперноздри» на официальном фото

Новая «двухдверка» BMW четвертой серии уже не раз «позировала» фотошпионам, причем как в камуфляже, так и без него. Сама же марка поделилась снимками с испытаний модели в марте, но то был замаскированный автомобиль, причем немцы весьма хитро спрятали главную, так скажем, особенность новинки. А теперь на специальном сайте бренда, созданном для онлайн-трансляций, появился тизер купе BMW 4 Series второго поколения, вдобавок стала известна дата дебюта – модель представят 2 июня.
Итак, товарная «четверка» все же получила огромные «ноздри» радиаторной решетки, как у предвестника – шоу-кара BMW Concept 4, который показали в прошлом году во Франкфурте. Видимо, руководство компании не смущает критика ее дизайнеров, разворачивающаяся в Сети почти после каждой премьеры марки. Вдобавок новая «четверка» обзавелась еще более агрессивным передним бампером – тоже в стиле прототипа. По «мотивам» концепта сделали и оптику.
Ближайшим родственником купе четвертой серии является «трешка» последней генерации, то есть в основе «двухдверки» лежит «тележка» CLAR. Но при этом, как ранее заявили в компании, BMW 4 Series на 57 мм ниже соплатформенного седана, центр тяжести стал ближе к дороге на 21 мм, а коэффициент сопротивления воздуху уменьшен на 0,015 (у BMW 3 Series коэффициент равен 0,23). Также у «двухдверки» спереди увеличили отрицательный развал колес и установили другие рулевые тяги, задняя колея расширена на 23 мм.
Топовую «четверку» – BMW M440i xDrive – оснастили трехлитровым турбомотором с отдачей в 374 л.с., плюс 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 11 л.с., помогающий в первые секунды разгона. Такое купе имеет восьмиступенчатый «автомат» Steptronic Sport, полный привод (с муфтой на передней оси), задний дифференциал M Sport с электронной блокировкой и тормоза M Sport.
Позже к BMW 4 Series Coupe присоединятся новые кабриолет и «пятидверка» Gran Coupe, а также полноценное «злое» купе M4. Кроме того, в следующем году четвертую серию пополнит электрический седан с дизайном по мотивам BMW Concept i4, дебютировавшего в марте.
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