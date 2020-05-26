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  • Серийная «четвёрка» BMW нового поколения засветила «суперноздри» на официальном фото

Серийная «четвёрка» BMW нового поколения засветила «суперноздри» на официальном фото

26.05.2020 430 0 0

Мировая премьера купе BMW 4 Series второй генерации пройдет уже на следующей неделе. Внешний облик модели, ближайшей родственницей которой является «трёшка», выполнен по мотивам противоречивого прошлогоднего концепта.

 

Новая «двухдверка» BMW четвертой серии уже не раз «позировала» фотошпионам, причем как в камуфляже, так и без него. Сама же марка поделилась снимками с испытаний модели в марте, но то был замаскированный автомобиль, причем немцы весьма хитро спрятали главную, так скажем, особенность новинки. А теперь на специальном сайте бренда, созданном для онлайн-трансляций, появился тизер купе BMW 4 Series второго поколения, вдобавок стала известна дата дебюта – модель представят 2 июня.

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Итак, товарная «четверка» все же получила огромные «ноздри» радиаторной решетки, как у предвестника – шоу-кара BMW Concept 4, который показали в прошлом году во Франкфурте. Видимо, руководство компании не смущает критика ее дизайнеров, разворачивающаяся в Сети почти после каждой премьеры марки. Вдобавок новая «четверка» обзавелась еще более агрессивным передним бампером – тоже в стиле прототипа. По «мотивам» концепта сделали и оптику.

BMW Concept 4
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BMW Concept 4
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Ближайшим родственником купе четвертой серии является «трешка» последней генерации, то есть в основе «двухдверки» лежит «тележка» CLAR. Но при этом, как ранее заявили в компании, BMW 4 Series на 57 мм ниже соплатформенного седана, центр тяжести стал ближе к дороге на 21 мм, а коэффициент сопротивления воздуху уменьшен на 0,015 (у BMW 3 Series коэффициент равен 0,23). Также у «двухдверки» спереди увеличили отрицательный развал колес и установили другие рулевые тяги, задняя колея расширена на 23 мм.

Тестовый прототип купе BMW 4 Series нового поколения
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Тестовый прототип купе BMW 4 Series нового поколения
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Тестовый прототип купе BMW 4 Series нового поколения
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Тестовый прототип купе BMW 4 Series нового поколения
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Топовую «четверку» – BMW M440i xDrive – оснастили трехлитровым турбомотором с отдачей в 374 л.с., плюс 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 11 л.с., помогающий в первые секунды разгона. Такое купе имеет восьмиступенчатый «автомат» Steptronic Sport, полный привод (с муфтой на передней оси), задний дифференциал M Sport с электронной блокировкой и тормоза M Sport.

BMW 4 Series Coupe предыдущей генерации
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BMW 4 Series Coupe предыдущей генерации
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BMW 4 Series Coupe предыдущей генерации
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Позже к BMW 4 Series Coupe присоединятся новые кабриолет и «пятидверка» Gran Coupe, а также полноценное «злое» купе M4. Кроме того, в следующем году четвертую серию пополнит электрический седан с дизайном по мотивам BMW Concept i4, дебютировавшего в марте.

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