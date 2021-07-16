Сервисное обслуживание автомобилей Jeep в Москве

Сервисное обслуживание автомобилей Jeep проводится регулярно в профилактических целях и внепланово по мере возникновения неисправностей.

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Самые качественные услуги оказывают официальные сертифицированные автосервисы Jeep, такие как АвтоГЕРМЕС в Москве. Работы выполняются на специализированном оборудовании с обязательным соблюдением регламентов автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles.



Для ремонта используются только оригинальные запчасти и расходные материалы. Мастера проходят обучение от завода-изготовителя, приобретая бесценные знания и опыт для решения задач любой сложности. Официальный сервисный центр поддерживает гарантийные обязательства производителя, оказывает услуги по гарантийному ремонту на выгодных условиях.

Перечень работ по сервису и ремонту Jeep

Первый этап – компьютерная диагностика. Проводится для выявления точных причин поломок и для оценки состояния автомобиля. Система анализирует показатели датчиков и выдает коды неисправностей, после расшифровки которых мастер получает точную картину технического состояния агрегатов машины. По результатам диагностики и визуального осмотра составляется план ремонтных и профилактических работ по техническому обслуживанию. К таким работам относятся:

регулировочные;

заправочные;

смазочные;

электротехнические;

крепежные.

При необходимости проводится кузовной ремонт – покраска и полировка кузова, нанесение защитных покрытий, устранение дефектов, замена деталей. Если геометрия кузова нарушена, выполняется его восстановление. Сервисное обслуживание Jeep может включать работы по обновлению электроники – противоугонных систем, мультимедиа, парктроников.

Востребованы услуги детейлинга – комплексного обновления экстерьера и интерьера автомобиля. Ремонт и обслуживание двигателя, коробки передач, редукторов, тормозной системы, трансмиссии, подвески и других узлов относится к слесарным работам. Ремонт проводится как планово по предварительной записи, так и в срочном порядке в рамках экстренной помощи на дороге.

Как выбрать автосервис для обслуживания Джип

Автопроизводитель доверяет выполнение сервисных работ только крупным компаниям с большим штатом опытных специалистов. К таким сервисным центрам относится АвтоГЕРМЕС , специализирующийся на сервисе и обслуживании автомобилей Джип. Клиенты автосервиса получают множество привилегий: могут самостоятельно выбирать мастера, лично присутствовать при выполнении работ.

Обращаясь в официальный сервисный центр, автовладелец страхует себя от различных неприятностей – установки неоригинальных запчастей, задержки сроков ремонта, непрофессионального оказания услуг. Сервисное обслуживание проводится по результатам точной компьютерной диагностики, список запчастей и перечень работ клиент получает заранее – это исключает риск переплат и скрытых платежей. В дополнение к высококлассному техническому обслуживанию клиент получает профессиональному консультативную поддержку на всех этапах эксплуатации авто.Сервисное обслуживание автомобилей Джип проводится регулярно в профилактических целях и внепланово по мере возникновения неисправностей.