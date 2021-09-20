Сервисное решение лукойл успешно применяется в условиях Крайнего Севера

Партнерский материал
ЛУКОЙЛ обеспечивает автопарк «АВ Майнинг», в котором около 170 единиц техники, средствами мобильного технического обслуживания и смазочными материалами. Их перечень насчитывает более 15 видов масел, смазок и технических жидкостей. Основной объем составляют моторные масла ЛУКОЙЛ линейки AVANTGARDE PROFESSIONAL и AVANTGARDE ULTRA, а также гидравлические жидкости линейки ГЕЙЗЕР. Продукты разработаны для использования в сложных климатических условиях и соответствуют требованиям производителей техники, задействованной в разработке каменноугольного месторождения.
ЛУКОЙЛ активно развивает комплексный подход в индустриальном сегменте, предлагая своим партнерам широкий спектр решений. В их – числе стационарные системы раздачи масел, мобильные лаборатории, фильтрационные установки, системы онлайн-мониторинга и диагностики состояния масел и СОЖ в технике и оборудовании. Все эти решения позволяют оптимизировать время и затраты на техническое обслуживание техники.
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