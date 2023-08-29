Шестой этап Чемпионата России по ралли-кроссу 2023 года завершился в Казани

25-27 августа в Казани на автодроме Высокая гора состоялся 6 этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Это предпоследние соревнования в сетке сезона 2023 года. Поэтому борьба была особенно красивой и напряженной.

Одновременно с Чемпионатом России по традиции проходили Кубок и Первенство России по ралли-кроссу. Общее количество участников было внушительным: 69 пилотов из разных городов страны собрались в эти дни в Казани. Самым многочисленным был класс Национальный – 21 спортсмен.

Все заезды оказались невероятно зрелищными, но, возможно, самыми острыми с точки зрения накала борьбы были соревнования среди юных пилотов класса Д2-Юниор. В этом году в данном классе большое количество новичков – ребят, которые первый раз принимают участие в Первенстве России по ралли-кроссу, поэтому каждый спортсмен хотел показать все, что он может, доходя до предела своих возможностей.

Не менее интересными, но более уравновешенными и любопытными с точки зрения стратегии были заезды в классе взрослых пилотов – Национальный. Здесь на исход борьбы влияло не только мастерство спортсмена и подготовка автомобиля, но и выбранная тактика ведения заезда. Пилоты меняли время проезда по джокеру, преследовали и лидировали.

Было видно, что финал сезона совсем близок, и пилоты выкладываются на максимум, чтобы либо сохранить полученные результаты, либо подняться в общем рейтинге.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Ну а самые решающие заезды состоятся через неделю, 1-3 сентября в Казани, на автодроме Высокая гора – Финал Чемпионата, Первенства и Кубка России по ралли-кроссу.

ИТОГИ:

Чемпионат России

Национальный

1 место — Санин Егор (ст.н. 20, Самара)

2 место — Сокеркин Павел (ст.н. 67, Смоленск)

3 место — Родькин Илья (ст.н. 1, Воронеж)

Супер-1600

1 место — Егоров Артур (ст.н. 39, Казань)

2 место — Янкун Роман (ст.н. 97, Ачинск)

3 место — Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

Кубок России

Д2Н

1 место — Минниханов Раис (ст.н. 62, пос. Лесхоз)

2 место — Ануфриев Степан (ст.н. 13, Москва)

3 место — Жаворонков Олег (ст.н. 9, Нижнекамск)

Суперавто

1 место — Бадмаев Дмитрий (ст.н. 37, Улан-Удэ)

2 место — Кокорев Станислав (ст.н. 99, Москва)

3 место — Зверев Николай (ст.н. 69, Сухой Лог)

Первенство России

Д2-юниор

1 место — Михайлов Матвей (ст.н. 10, Москва)

2 место — Тюрин Павел (ст.н. 90, Верхняя Пышма)

3 место — Журавлев Иван (ст.н. 34, Санкт-Петербург)

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4