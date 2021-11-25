Шины Continental EcoContact 6 и WinterContact TS 860 S одобрены в качестве оригинального оборудования для автомобилей BMW 4

Партнерский материал

EcoContact 6: обеспечение низкого расхода топлива и большого пробега, а также короткого тормозного пути и хорошей устойчивости в поворотах на большой скорости;

WinterContact TS 860 S: безопасность на снегу и точность рулевого управления. Поставляемая шина оснащена технологией run-flat;

Continental поставляет шины для более 30% всех транспортных средств, произведённых в Европе.

​EcoContact 6 были специально разработаны для снижения расхода топлива и увеличения пробега. В дополнение к короткому тормозному пути шины Continental демонстрируют хорошую устойчивость и надежное сцепление в поворотах даже на высоких скоростях. В свою очередь WinterContact TS 860 S оптимально работают на снегу, обеспечивают высокий профиль безопасности и точно реагируют на действия водителя. Для BMW будут поставляться зимние шины run-flat с технологией аварийной защиты SSR. «В случае прокола усиленная боковина не даст шине расплющиться и соскользнуть с обода, что позволит водителю продолжить движение на расстояние до 80 км и обратиться в ближайший сервис шиномонтажа», – отметил доктор Хольгер Ланге (Holger Lange), ответственный за разработку шин Continental первичной комплектации.

Шина Continental EcoContact 6 Шина Continental WinterContact TS 860 S

Автомобильные производители по всему миру доверяют Continental как ведущему поставщику шин. В Европе, например, каждый третий автомобиль поставляется с шинами Continental.



BMW 4-Series по всему миру будут комплектоваться шинами следующих размеров в зависимости от комплектации автомобиля:

EcoContact 6, 225/45 R 18 95Y XL (кроме США)

EcoContact 6, 225/50 R 17 98Y XL

WinterContact TS 860 S, 225/45 R18 95H XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 225/45 R18 95V XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 255/40 R18 99V XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 225/40 R19 93H XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 255/35 R19 96H XL (SSR)