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  • Шины Continental EcoContact 6 и WinterContact TS 860 S одобрены в качестве оригинального оборудования для автомобилей BMW 4

Шины Continental EcoContact 6 и WinterContact TS 860 S одобрены в качестве оригинального оборудования для автомобилей BMW 4

25.11.2021 59 0 0

Премиальные шины Continental выбраны концерном BMW в качестве оригинального оборудования для автомобилей 4 серии по всему миру. Омологацию прошли летние шины EcoContact 6 R17 и R18 и зимние WinterContact TS 860 S R18 и R19. Все шины поставляются с маркировкой XL (увеличенный индекс нагрузки).

 

Партнерский материал

  • EcoContact 6: обеспечение низкого расхода топлива и большого пробега, а также короткого тормозного пути и хорошей устойчивости в поворотах на большой скорости;
  • WinterContact TS 860 S: безопасность на снегу и точность рулевого управления. Поставляемая шина оснащена технологией run-flat;
  • Continental поставляет шины для более 30% всех транспортных средств, произведённых в Европе.
​EcoContact 6 были специально разработаны для снижения расхода топлива и увеличения пробега. В дополнение к короткому тормозному пути шины Continental демонстрируют хорошую устойчивость и надежное сцепление в поворотах даже на высоких скоростях. В свою очередь WinterContact TS 860 S оптимально работают на снегу, обеспечивают высокий профиль безопасности и точно реагируют на действия водителя. Для BMW будут поставляться зимние шины run-flat с технологией аварийной защиты SSR. «В случае прокола усиленная боковина не даст шине расплющиться и соскользнуть с обода, что позволит водителю продолжить движение на расстояние до 80 км и обратиться в ближайший сервис шиномонтажа», – отметил доктор Хольгер Ланге (Holger Lange), ответственный за разработку шин Continental первичной комплектации.
Шина Continental EcoContact 6
Шина Continental WinterContact TS 860 S
Автомобильные производители по всему миру доверяют Continental как ведущему поставщику шин. В Европе, например, каждый третий автомобиль поставляется с шинами Continental.

BMW 4-Series по всему миру будут комплектоваться шинами следующих размеров в зависимости от комплектации автомобиля: 

EcoContact 6, 225/45 R 18 95Y XL (кроме США)

EcoContact 6, 225/50 R 17 98Y XL  

WinterContact TS 860 S, 225/45 R18 95H XL (SSR) 

WinterContact TS 860 S, 225/45 R18 95V XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 255/40 R18 99V XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 225/40 R19 93H XL (SSR)

WinterContact TS 860 S, 255/35 R19 96H XL (SSR)

шины и диски

 

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