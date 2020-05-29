Шины переработают по-новому: Michelin и Enviro работают над инновационной технологией

Переработка использованных шин – это серьезная проблема для шинной промышленности и её потребителей, ведь ежегодно в мире образуется до 1 млрд б/у резины. Новый метод переработки даёт ей вторую жизнь, превращая старые покрышки в новые качественные сырьевые материалы. Технологию для модификации разработал основанный в 2001 году шведский стартап Enviro: изменение происходит в процессе пиролиза химического строения и физического состояния материала пневматических шин (с минимальными энергозатратами). Инновационная технология позволяет производить такие высококачественные продукты как восстановленный технический углерод, пиролизное масло, сталь или газ – то, что может быть повторно включено в производственную цепочку различных отраслей промышленности. ​

Группа Мишлен заключает партнерское соглашение с Enviro: компании будут сотрудничать в области развития и масштабной индустриализации новой технологии пиролиза для переработки использованных шин в промышленном масштабе. Michelin становится самым крупным акционером Enviro – доля группы в капитале составляет 20% (32 526 262 шведских крон, то есть около 3 млн евро, или эквивалент 116 165 223 акций). В совет директоров войдёт представитель от Мишлен, его кандидатуру вынесут на голосование акционеров.



В рамках партнёрства компании создадут совместное предприятие для промышленного освоения технологии. Местоположение завода утвердят позднее. Кроме того, будет подписано соглашение о совместных поставках между Мишлен и Enviro.



С помощью этого партнёрства компании смогут объединить свои взаимодополняющие практические знания, чтобы ускорить прогресс в области переработки шин. Группа Мишлен применит свою промышленную экспертизу для создания проекта строительства завода, а также в сфере исследований, разработок и производства. Enviro использует свою запатентованную технологию пиролиза, которая позволит выпускать высококачественные продукты.



«Партнерское соглашение, которое мы подписали с Enviro, отлично вписывается в концепцию устойчивого развития Мишлен, – комментирует Соня Артиниан-Фреду, руководитель направления сервисов, решений и высокотехнологичных материалов. – В 2017 году мы приобрели компанию Lehigh Technologies, специализирующуюся на высокотехнологичных микропорошках, получаемых из переработанных шин. Сотрудничество с Enviro – это еще одно доказательство того, что Мишлен стремится развивать идеи переработки и устойчивой мобильности в долгосрочной перспективе».



На данный момент Michelin и Enviro ведут переговоры о заключении финального соглашения. Его подписание намечено на середину 2020 года.

