Штрафовать АЗС за недолив бензина начнут в 2019 году

Штрафовать АЗС за недолив бензина начнут в 2019 году

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Минимальное взыскание за первое нарушение составит как минимум 500 000 рублей, об этом ранее заявил министр промышленности и торговли РФ.

Законопроект, который предусматривает введение оборотных штрафов за недолив бензина и дизельного топлива на автозаправках, одобрила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (её руководитель – глава Минпромторга Денис Мантуров). Теперь документ должно утвердить правительство РФ, после чего он направится на рассмотрение в Госдуму.

Fuel

Денис Мантуров отметил, что проект может попасть и в осеннюю сессию, но если не успеет, то депутаты рассмотрят его весной. Соответственно, изменения вступят в силу либо 1 января 2019 года, либо в середине следующего года.

Глава Минпромторга при этом отметил, что жалоб на качество топлива стало меньше, однако больше было зафиксировано случаев недолива бензина и «дизеля». Причём количество обращений по этому поводу выросло в конце августа.

Empty petrol station

Ранее министр промышленности и торговли рассказал о том, какое наказание ждёт АЗС, которые недоливают топливо: штраф в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 000 рублей. И это только за первое выявленное нарушение. Рецидивистам же придётся расстаться уже с 3% от выручки (но не менее чем с 2 000 000 рублей).

Ещё в июле текущего года о возможности введения оборотных штрафов для АЗС за недолив горючего говорил Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Он пояснил, что системой незаконного зарабатывания на потребителях стоит признать случаи, где недолив составляет свыше 5%. Если показатель меньше, то можно «погрешить» на несовершенство оборудования.

Car fueling at the gas station

Раньше у клиентов в основном были претензии к качеству топлива. Известно, что Росстандарт наложил штраф примерно на 50 заправок, их сумма составила около 28 млн. рублей. При этом наибольшее взыскание выплатили три АЗС компании Shell – им пришлось расстаться с 6 млн. рублей.

В середине прошлого месяца стало известно о том, сколько АЗС зарабатывают на недоливе топлива. Так, ОПГ в Астраханской области за неполные семь месяцев похитили у водителей (с помощью недолива горючего) свыше 3 млн. рублей. При этом средняя цена одного литра топлива в стране в 2015 году составляла примерно 34 рубля. Это означает, что автомобилисты, которые обслуживались на этих АЗС, недосчитались более 88 200 литров топлива.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , АЗС , бензин , недолив топлива , штрафы
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