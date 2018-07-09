Претензии в недоливе топлива к независимым АЗС, очень «кстати» предъявленные в рамках ценового противостояния последних с сетевыми заправками Федерацией автовладельцев России и поддержанные основными федеральными СМИ, не замедлили вылиться в законодательную инициативу. Росстандарт хочет ввести штрафы за это нарушение.

Недолив топлива на российских АЗС, по мнению Росстандарта, может быть по двум причинам: либо это намеренные и заведомо незаконные действия сотрудников заправки (а значит, обман потребителей), либо несоответствие обязательным требованиям оборудования, измеряющего количество отпущенного горючего. Сейчас вопрос для россиян стоит остро, поэтому ведомство весьма оперативно разработало и предложило ряд нововведений для решения «наболевшей» проблемы. Однако, когда они будут приняты, неизвестно.

Комплекс мер включает в себя в том числе поправки в ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (102-ФЗ). Изменения предполагают, что у Росстандарта будет право проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива в режиме «тайного покупателя».

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Помимо этого, собственно заправочные колонки ведомство предлагает признать измерительной системой. Это позволит определить требования к программному обеспечению топливораздаточных колонок (ТРК). 102-ФЗ изменят ещё раз, чтобы у надзорного ведомства было право инспекционных поверок: в этом случае Росстандарт сможет на месте проверять «подозрительные» колонки.

Как сообщают «Известия», Росстандарт предлагает изменить законодательство также для проведения внепланового аудита по новым методам: речь идёт об использовании проточных датчиков расхода топлива (измеряют объём горючего, проходящий через топливную систему во время работы ТС) совместно с ныне применяемыми мерниками (измеряют объём жидкостей в помощью налива и последующего слива).

Одно из самых важных нововведений Росстандарта – оборотные штрафы за недолив. На сегодняшний день такие штрафы действуют в отношении тех АЗС, которых уличили в продаже некачественного топлива. Владельцы таких заправок платят от 1 до 3% от суммы выручки, которая была получена за год, предшествовавший правонарушению. Оборотные штрафы за недолив ведомство предлагает установить на том же уровне.

Напомним, о проблеме заговорили после того, как Федерация автовладельцев России опубликовала результаты своего исследования. ФАР проверила 34 АЗС в 13 регионах РФ и выявила недолив топлива на 76% автозаправок (больше всего проблем было выявлено на независимых АЗС). Средний показатель недолива составил 5,05%.

В топливных союзах подвергли сомнениям методы, которые использовала ФАР. После этого Роскачество и Росстандарт поспешили заверить россиян, что готовятся провести собственное исследование: они планируют проверить взятые на АЗС пробы на фальсификацию, на соответствие бензина заявленному октановому числу, наличие присадок, а также изучат заправки на предмет недолива. Когда пройдёт исследование, Роскачество и Росстандарт не сообщают.