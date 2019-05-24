Штрафовать могут начать за превышение скорости на 3 км/ч

Штрафовать могут начать за превышение скорости на 3 км/ч

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Об этом рассказал руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
 

О том, что от нынешнего «нештрафуемого порога» превышения скорости – 20 км/ч – пора отказываться, речь зашла в конце 2018 года. Тогда тему затронул глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов: он пояснил, что этот порог превышения скорости был введён из-за погрешности работы дорожных камер. Однако нынешние приборы работают с большей точностью (погрешность не более 3 км/ч).

Speed Limit

В итоге с различных сторон начали сыпаться предложения по изменению нынешних норм. Власти планировали собрать инициативы от профильных ведомств и изучить. Пока что большинство идей предполагали возврат к старой норме – то есть возвращению штрафа за превышение более, чем на 10 км/ч. Напомним, она действовала до 2013 года. Даже этот вариант вызвал недовольство многих российских водителей и даже политиков: в частности, до недавнего времени отрицательно отзывались о нём в партии «Единая Россия».

Однако на днях стало известно, что они согласны на ужесточение норм и введению штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и более, но при условии, что это коснётся только населённых пунктов, а на загородных трассах будут действовать нынешние законы (то есть «нештрафуемый порог» – плюс 20 км/ч). Напомним, раньше именно такой вариант предлагали в ГИБДД.

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Но теперь появилось более суровое предложение: ввести штраф для водителей за превышение установленного лимита на 3 км/ч. Об этом в ходе интервью РИАМО сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Эта норма предлагается для российских городов, в частности, для Москвы. Это позволит снизить скорость потока, что, по его словам, необходимо как в центре, так и в так называемых «спальных районах». Речь идёт о тех местах, где есть пересечения и возможности прямой встречи пешехода и автомобиля.

Вадим Юрьев рассказал о том, что, если столкновение автомобиля и пешехода происходит при скорости 30 км/ч, шансы выжить у пешехода равны почти 100%; если 50 км/ч, то они снижаются до 30%; при 60-70 км/ч вероятность летального исхода вырастает до 90%. По мнению главы ЦОДД, снижение «нештрафуемого порога» сократит и уровень аварийности.

Security CCTV camera operating over the road

Напомним, в «Единой России» готовы согласиться на снижение порога превышения скорости в городах, при условии, что штраф за это нарушение не вырастет. Не так давно в ГИБДД предложили установить штраф за превышение на 10 км/ч и более на уровне 1,5 тыс. рублей. А нынешний 500-рублевый за езду быстрее на 20-40 км/ч – увеличить в 6 раз до 3 тыс. рублей.

Число дорожных камер в России продолжает расти. Причём устанавливают не только обычные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, но и приборы, которые контролируют среднюю скорость. Их вешают на въезде и на выезде из определённого участка, чтобы они считывали, какая скорость у машины в момент проезда под ними, и вычислили время, которое водитель потратил на проезд отрезка пути. Если он слишком быстро добрался от одного устройства до другого, то ему светит штраф за превышение.

Авто и общество В России Закон превышение скорости скоростной лимит ЦОДД
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7 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
wladislaw msk

А что? Отлично сочетается с новым ограничением скорости в 90 на магистралях. А что? Если штрафов будет мало - можно и 60 сделать.

kobernick

В общем и целом в очередной раз имеем классическую ситуацию из теории игр. Каждый стремится урвать по полной, не обращая внимания на других. Мальчики без мозгов восприняли поднятие технической границы определения скорости, связанное с массовым внедрением камер, как индульгенцию ездить со скоростью +20 км/ч (ибо еще есть запас на точность). Мальчики настолько обнаглели, что ситуация выплыла наверх. Теперь мальчикам дадут по голове (ну, и всем остальным). НО у мальчиков нет мозгов, чтобы понять, что виноват каждый из них. Мальчики будут винить абстрактную "власть".
Для еще лучшего понимания. Разницы между торнозными путями 60 и 80 км/ч - практически два раза.

wladislaw msk

Нет, мы видим пример короткой памяти. Порог в 20 никак не был связан с точностью камер. Они не выписывали штрафов за превышения менее чем на 20 и при старых нормах - просто игнорировали меньшие нарушения и все.

Повышение порога до 20 км/ч было связано с очередным значительным повышением штрафов - мальчикам к мешку кнутов дали пряник.

sc 1968

А скорость на магистралях ограничат в 5 кмч. И выполним план Вована по поднятию ВВП в стране

Евгений

В "загнивающей гейропе" давно уже решили проблему - в жилых районах надо делать дороги так, чтобы на них физически не было возможно превышать скорость. На каждый столб камеру не повесишь.

kobernick

Камеры не имеет смысл вешать, ибо соседи начеку. Пара 500 евровых штрафов по обращениям "активных граждан" очень быстро учат соблюдать ПДД. И все эти мальчики с позицией "влать должна" очень быстро затыкаются.

diver alex

А потом еще подкрутят камеры и денежный дождь от штрафов наполнит пустую российскую казну... Ага, щас... 😉

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