Штрафовать могут начать за превышение скорости на 3 км/ч

Об этом рассказал руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

О том, что от нынешнего «нештрафуемого порога» превышения скорости – 20 км/ч – пора отказываться, речь зашла в конце 2018 года. Тогда тему затронул глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов: он пояснил, что этот порог превышения скорости был введён из-за погрешности работы дорожных камер. Однако нынешние приборы работают с большей точностью (погрешность не более 3 км/ч).

В итоге с различных сторон начали сыпаться предложения по изменению нынешних норм. Власти планировали собрать инициативы от профильных ведомств и изучить. Пока что большинство идей предполагали возврат к старой норме – то есть возвращению штрафа за превышение более, чем на 10 км/ч. Напомним, она действовала до 2013 года. Даже этот вариант вызвал недовольство многих российских водителей и даже политиков: в частности, до недавнего времени отрицательно отзывались о нём в партии «Единая Россия».

Однако на днях стало известно, что они согласны на ужесточение норм и введению штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и более, но при условии, что это коснётся только населённых пунктов, а на загородных трассах будут действовать нынешние законы (то есть «нештрафуемый порог» – плюс 20 км/ч). Напомним, раньше именно такой вариант предлагали в ГИБДД.

Но теперь появилось более суровое предложение: ввести штраф для водителей за превышение установленного лимита на 3 км/ч. Об этом в ходе интервью РИАМО сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Эта норма предлагается для российских городов, в частности, для Москвы. Это позволит снизить скорость потока, что, по его словам, необходимо как в центре, так и в так называемых «спальных районах». Речь идёт о тех местах, где есть пересечения и возможности прямой встречи пешехода и автомобиля.

Вадим Юрьев рассказал о том, что, если столкновение автомобиля и пешехода происходит при скорости 30 км/ч, шансы выжить у пешехода равны почти 100%; если 50 км/ч, то они снижаются до 30%; при 60-70 км/ч вероятность летального исхода вырастает до 90%. По мнению главы ЦОДД, снижение «нештрафуемого порога» сократит и уровень аварийности.

Напомним, в «Единой России» готовы согласиться на снижение порога превышения скорости в городах, при условии, что штраф за это нарушение не вырастет. Не так давно в ГИБДД предложили установить штраф за превышение на 10 км/ч и более на уровне 1,5 тыс. рублей. А нынешний 500-рублевый за езду быстрее на 20-40 км/ч – увеличить в 6 раз до 3 тыс. рублей.

Число дорожных камер в России продолжает расти. Причём устанавливают не только обычные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, но и приборы, которые контролируют среднюю скорость. Их вешают на въезде и на выезде из определённого участка, чтобы они считывали, какая скорость у машины в момент проезда под ними, и вычислили время, которое водитель потратил на проезд отрезка пути. Если он слишком быстро добрался от одного устройства до другого, то ему светит штраф за превышение.