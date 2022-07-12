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  • «Сигнал» для автодилеров: инструмент оценки эффективности повторных продаж авто с пробегом от Автотеки

«Сигнал» для автодилеров: инструмент оценки эффективности повторных продаж авто с пробегом от Автотеки

12.07.2022 97 0 0

Автотека оценила эффективность повторных продаж автомобилей из собственных парков дилеров с помощью сервиса «Сигнал». Благодаря использованию инструмента не менее 6-8% автомобилей, размещенных новыми собственниками на автоклассифайдах, возвращаются на склады дилеров. Для некоторых дилеров этот показатель достиг 14%.

 

Партнерский материал​

Сервис «Сигнал» позволяет оперативно получать информацию о размещении проданного дилером автомобиля на автокласифайдах, чтобы не упустить его в пользу других участников рынка автомобилей с пробегом. Инструмент является бесплатным для дилеров-партнеров Автотеки.

Первые результаты работы дилеров с сервисом «Сигнал» показывают, что 6-8% автомобилей, размещенных новыми собственниками на платформе Авито Авто и других автоклассифайдах, возвращаются на склад дилеров. При этом ряду партнеров удалось вернуть до 14% автомобилей из собственного парка с помощью данного инструмента.

Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса Автотеки:

«В условиях переключения на рынок автомобилей с пробегом для дилеров крайне важной становится работа с текущими собственниками автомобилей, которые приобретали и обслуживали их у официального дилера. На сегодняшний день многие владельцы пробуют самостоятельно реализовать свой автомобиль на онлайн-площадках. Благодаря "Сигналу" дилеры-партнеры Автотеки в точности знают, сколько их автомобилей было размещено собственниками на автоклассифайдах, и могут контролировать дальнейшую реализацию автомобилей из собственного парка».

«Сигнал» в онлайн-режиме информирует дилера о повторном размещении автомобиля с пробегом  из собственного парка в удобном формате – через Телеграм или по API в дилерскую CRM-систему. Таким образом, у дилера появляется возможность первым связаться с клиентом и предложить выкупить автомобиль, при этом, сам клиент получит привычный ему уровень обслуживания официального дилера.

Параметры для отслеживания автомобилей из собственного парка, повторно выставленных на продажу, можно настроить самостоятельно: это может быть возраст авто, его пробег, количество владельцев по ПТС, факт нахождения в залоге. Проверка  автомобилей по базе данных Автотеки также является бесплатной для официальных дилеров-партнеров сервиса.

Инструмент «Сигнал» уже доступен для более чем 1800 официальных дилерских центров-партнеров Автотеки. Настроить инструмент поможет персональный менеджер. Чтобы стать партнером Автотеки, подать заявку можно по адресу partner@autoteka.ru

авто и технологии

 

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