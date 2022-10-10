Сильно задержавшийся купеобразный кроссовер Aiways U6 вот-вот поступит в продажу

Китайский электромобильный стартап Aiways в ближайшие дни выведет на рынок свою вторую модель — среднеразмерный кроссовер U6 с покатой кормой. Покупателям предложат три версии с разным запасом хода, но привод только передний.

Стартап Aiways основали в 2017 году бывшие топ-менеджеры концерна SAIC и китайского офиса Volvo, на роль главного инженера они пригласили бывшего разработчика суперкаров Роланда Гумерта. Амбиции у молодой компании были большие, но, как это часто бывает, реализовать их помешали многочисленные субъективный и объективный трудности. В Китае в прошлом году продажи Aiways составили немногим более 3000 машин, в Европе (этот рынок изначально был назван приоритетным) — менее 1000. Aiways сегодня производит единственную модель — среднеразмерный кроссовер U5 на собственной модульной платформе MAS (More Adaptable Structure), а 13 октября в продажу наконец поступит вторая модель — купеобразный кроссовер U6.

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Aiways U6 был анонсирован ещё весной 2020 года, тогда сообщалось, что к его дизайну приложил руку Кен Окуямя, бывший шеф-дизайнер ателье Pininfarina и создатель суперкара Ferrari Enzo. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет всего 0,248. На домашний рынок Aiways U6 должен был выйти в конце прошлого года, но в итоге старт продаж задержался почти на год.



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В основе Aiways U6 лежит та же платформа MAS, что и у Aiways U5: единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса, его максимальная отдача составляет 160 кВт (218 л.с.) и 315 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Передняя подвеска — типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная. Габаритная длина кроссовера — 4805 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1641 мм, колёсная база — 2800 мм.



Ёмкость батареи Aiways U6 зависит от версии: на базовой Play она составляет 63 кВт·ч, на версии Cyber Play — 72 кВт·ч, на версии Top Play — 88 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC — 503, 580 и 650 км соответственно.

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Салон Aiways U6 выполнен в том же минималистичном ключе, что у Aiways U5, но общих деталей при этом нет. Щиток приборов редуцирован до узкой полоски в диагональю 8,2 дюйма. Мультимедийный сенсорный экран имеет диагональ 14,6 дюйма. Селектор режимов силовой установки выполнен в виде массивного рычага управления тягой на яхте или в самолёте. В оснащении заявлена аудиосистема немецкой фирмы Magnat с функцией караоке. Панорамная стеклянная крыша — одна из самых больших в своём классе, её площадь превышает 2 м2.



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Цены на Aiways U6 пока не объявлены, но для нас они представляют лишь отвлечённый интерес — на российский рынок Aiways пока выходить не собирается.

