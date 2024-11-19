SINTEC поддержит российскую команду в финале международных соревнований RFC Grand Final

Компания SINTEC Lubricants выступит официальным партнером российской национальной команды на легендарной гонке по бездорожью Rainforest Challenge Grand Final, которая пройдет с 29 ноября по 10 декабря 2024 года в Малайзии.

Соревнование проводится более 20 лет при поддержке правительства Малайзии. Формат гонок – небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени 15 минут, требующие напряжения всех сил экипажа.

Трассы прокладываются в джунглях по скалам, по глине и песку, по горным ручьям и рекам, с большим перепадом высот. Большое значение здесь имеют мастерство пилота, мощность двигателя, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника.

RFC Grand Final – больше, чем гонка. Это испытание на прочность, адреналин и борьба за место на пьедестале среди лучших из лучших. Соревнования входят в ТОП-3 самых сложных внедорожных гонок мира. Здесь нет места страху: важны техника и решимость.

На старт выйдут команды со всех уголков планеты. Россию на RFC Grand Final будут представлять четыре экипажа из Владивостока, Сахалина и Екатеринбурга на автомобилях Lada Niva и прототипе R1.

Смогут ли россияне покорить джунгли и другие суровые препятствия, поднявшись на пьедестал почета? Узнаем совсем скоро!

Болеем за наших!