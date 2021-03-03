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Ситикар для Европы с ДВС: Toyota официально подтвердила выпуск преемника Aygo

03.03.2021 179 0 0

Пока что будущая модель находится на стадии дорожных испытаний. Новинка, вероятно, дебютирует либо в конце этого года, либо в начале следующего.

 

«Cитикары-близнецы» Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108 выпускаются на чешском автозаводе, расположенном в городе Колине. На европейском рынке постепенно снижается спрос на автомобили сегмента А, ещё осенью 2018-го французы (сейчас Пежо и Ситроен входят в состав автогиганта Stellantis) приняли решение выйти из СП с Тойотой в начале 2021 года. Производство компактных «французов» будет завершено до конца года.

На фото: актуальный ситикар Toyota Aygo

Отметим, продажи малолитражек французских брендов в течение последних нескольких лет постепенно снижались. По данным Carsalesbase, в 2020-ом дилеры Citroen реализовали 40 578 экземпляров С1 (на 18,7% меньше чем годом ранее), хотя ещё в 2015-ом показатель был равен 63 695 машинам. Похожая история и с Peugeot 108, который по итогам прошлого года разошёлся тиражом 43 629 единиц (-19,5%), а пятью годами ранее результат составлял 68 522 шт.

В то же время, динамика продаж третьего «близнеца» – Toyota Aygo – в течение некоторого времени была положительной. К примеру, в 2019-ом дилеры реализовали на старосветском рынке 99 510 автомобилей, что почти на 8% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года показатель, конечно, снизился (до 82 711 шт., -17%), однако, этот спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса.

Ранее уже не раз говорилось о том, что у Toyota Aygo будет преемник, теперь руководство японской компании официально заявило о том, что бренд не намерен покидать класс A на европейском рынке, и подтвердило, что ситикар нового поколения находится в разработке. Скорее всего, имя у модели останется прежним, но не исключено, что его могут поменять.

На фото: салон актуального Toyota Aygo

В Toyota рассказали, что новый компактный «хэтч» будет базироваться на модульной платформе GA-B (вариант архитектуры TNGA). Она же лежит в основе хэтчбека Yaris и маленького кроссовера Yaris Cross. Кроме того, в компании отметили, что преемнику Aygo решено оставить бензиновый двигатель, у которого не будет даже гибридного довеска. Это позволит сохранить ценник в «бюджетном» диапазоне. Отметим, сейчас минимальная стоимость модели, к примеру, в Германии составляет 11 190 евро, что эквивалентно примерно 996,3 тыс. рублей по текущему курсу.

На фото: модульная платформа GA-B
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На фото: модульная платформа GA-B
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На фото: модульная платформа GA-B
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​Напомним, актуальный хэтчбек Toyota Aygo оснащается 72-сильным трёхцилиндровым 1,0-литровым мотором VVTi, его максимальный крутящий момент равен 93 Нм. Двигатель работает в комплекте с пятискоростной механической коробкой передач, а за доплату доступен пятиступенчатый «автомат».

Новый ситикар, предназначенный для европейского рынка, на данный момент находится на стадии дорожных испытаний: ранее фотошпионы уже ловили на дорогах тестовые прототипы в камуфляже. Ожидается, что новинка дебютирует либо в конце 2020 года, либо в начале 2021-го.

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