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Toyota готовит Aygo нового поколения: первое изображение

14.12.2020 112 0 0

По предварительным данным, компактные хэтчбеки следующей генерации доберутся до дилеров в начале 2022 года.

 

Компания Тойота и французская PSA Group выпускают свои «родственные» ситикары на заводе в Колине (город в Чехии): речь идёт о производстве Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108. При этом спрос на субкомпактные хэтчбеки в Европе продолжает падать, из-за этого в PSA ещё осенью 2018 года приняли решение выйти из СП в 2021-ом. Кстати, продажи малолитражек Пежо и Ситроен снизились по итогам прошлого года, тогда как у модели Тойоты зафиксирован «плюс». Так, 108-ой купили 54 230 клиентов (-5%), С1 в 2019-ом разошёлся тиражом 49 900 экземпляров (-4%), а на Aygo пришлось 99 510 единиц (+8%).

На фото: актуальный Toyota Aygo

О том, что Toyota заинтересована в преемнике Aygo, один из топ-менеджеров компании заявлял ещё год назад. Правда, тогда сроки появления новинки не назывались. На прошлой неделе появилось подтверждение того, что модель действительно находится в разработке: в Сети оказались шпионские снимки «следующего» хэтчбека в камуфляже.

Как именно будет выглядеть новый Айго, компания пока не рассекретила. Однако это не мешает художникам фантазировать на тему его внешности. Так, своим видением следующей «крохи» Toyota поделился дизайнер испанского издания motor.es. Отметим, у этого автомобиля будет собственный дизайн, которым ему не придётся делиться с какими-либо «братьями».

На фото: салон актуального Toyota Aygo

Предполагается, что на экстерьер «третьего» хэтча оказал заметное влияние новый Yaris. Судя по всему, от «икса» в оформлении передней части (есть у нынешнего Aygo) решено отказаться. Пропорции практически не изменились, при этом профиль модели больше не выглядит клиновидным. У ситикара будут иные фары, расположенные горизонтально, а также вертикальные «противотуманки», интегрированные в передний бампер. Если судить по рендеру, новинка получит другую оконную линию. Сзади же ожидаются вертикально ориентированные фонари. 

По предварительным данным, Aygo переедет на модульную платформу GA-B (входит в семейство TNGA). О моторной гамме официальных сведений также пока нет. Испанское издание предполагает, что модель оснастят трёхцилиндровым 1,0-литровым бензиновым двигателем, максимальная отдача которого составит 80 л.с. Есть вероятность, что «начинка» будет электрифицирована, ведь в Европе по-прежнему действуют строгие эконормы.

Рендер нового Toyota Aygo

А вот от выпуска полностью электрической версии модели Toyota, скорее всего, откажется, так как перевод этой модели на электротягу обойдётся дорого: в этом случае придётся заметно увеличивать ценник автомобиля, а это, конечно же, лишит его одного из главных преимуществ. Отметим, покупка актуального трёхдверного хэтча в Германии обойдётся минимум в 10 274 евро (эквивалентно примерно 921 тыс. рублей по текущему курсу), а самая доступная «пятидверка» стоит 10 615 евро (около 952 тыс. рублей).

Напомним, нынешний хэтчбек Toyota Aygo оснащается 72-сильным трёхцилиндровым 1,0-литровым мотором VVTi, его максимальный крутящий момент равен 93 Нм. Он идёт в паре с пятискоростной механической коробкой передач, а за доплату доступен пятиступенчатый «автомат».

Ожидается, что Toyota представит Aygo третьего поколения уже в конце следующего года. Судя по шпионским снимкам, модель находится в высокой степени готовности. На европейский рынок новинка, вероятно, выйдет уже в начале 2022 года. Собирать автомобиль по-прежнему будут на заводе в Колине (со следующего месяца он будет полностью принадлежать Тойоте).

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