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  • Sitronics KT разработает VR-тренажёр бульдозера ЧЕТРА производства завода Промтрактор

Sitronics KT разработает VR-тренажёр бульдозера ЧЕТРА производства завода Промтрактор

06.09.2023 26 0 0

Компания Sitronics KT, которая входит в Sitronics Group, разработает учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов и сервисных специалистов спецтехники, в том числе самоходных землеройных машин (бульдозеров) на гусеничном ходу.

Тренажер бульдозера ЧЕТРА Т20.02К​ выполняется на основе реальной кабины и предназначен для обучения основам управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навыков управления. Помимо этого он поможет отрабатывать навыки выявления и устранения неисправностей. В процессе обучения будут автоматически фиксироваться ошибки и формироваться статистические результаты.

VR-тренажёр разрабатывается специалистами Sitronics KT в рамках заключенного контракта на поставку для учебного центра, в котором проводится подготовка специалистов эксплуатирующих и обслуживающих организаций. В частности, внимание уделяется особенностям конструкции, управления и ремонта техники ЧЕТРА.

Для максимального соответствия условиям реальной работы тренажер будет оснащен VR-шлемом и контроллерами захвата движений рук с тактильной отдачей. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами, которые установлены в кабине бульдозера ЧЕТРА Т20.02К​. В кабине воспроизводятся звуки работающего бульдозера. Управление обучением осуществляется со специализированного места инструктора.

Ранее нами был разработан и произведен тренажер бульдозера на системе подвижности с полноценной оригинальной кабиной. Мы рады продолжению работы с компанией ЧЕТРА, тем более в этот раз речь идёт о внедрении новых технологий, позволяющих повысить вовлечённость в процесс обучения. По-настоящему качественные и удобные тренажёры получаются только при тесном взаимодействии производителя техники и разработчиков.
Евгений Шишенин
директор по развитию Sitronics KT

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