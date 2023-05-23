Skoda Enyaq Laurin & Klement: новая техника, другой декор и богатое оснащение

Электрические кроссоверы в новом исполнении имеют увеличенный запас хода на одной зарядке – у варианта с задним приводом показатель составляет 570 км, у «полноприводника» – 550 км.

Марка Skoda, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, представила полностью электрический кроссовер Enyaq и его «заряженную» версию с прибавкой RS в сентябре 2020 года. Позже, в начале 2022-го, семейство расширилось за счёт аналогичных вариантов кроссовера с купеобразным кузовом. Теперь чешский бренд рассекретил топовую версию модели, которая получила традиционную прибавку Laurin & Klement.

На фото: Skoda Enyaq и Enyaq Coupe Laurin & Klement

Напомним, исполнение Laurin & Klement (L&K) получило своё название в честь основателей Шкоды – Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Премиальная отделка доступна и для Skoda Enyaq, и для Enyaq Coupe. У таких топ-версий имеются отличия от «обычных» электрокроссоверов в том числе на уровне экстерьера.



На фото: Skoda Enyaq L&K 1 / 2 На фото: Skoda Enyaq L&K 2 / 2

Так, Skoda Enyaq L&K снабдили другими бамперами с большим количеством платиново-серых декоративных элементов в области интегрированных в нижнюю часть воздухозаборников. В списке отличий числится также новый набор 20-дюймовых колёсных дисков, а за доплату предлагается комплект 21-дюймовых легкосплавных «катков». Сюда же стоит отнести шильдики с названием версии, размещённые на передних крыльях и хромированную окантовку на оконных рамах.



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Интерьер топового исполнения тоже имеет свои отличия. У вариантов L&K в стандартное оснащение входит обивка из бежевой кожи, дополнительно доступен вариант из чёрной кожи. Кроме того, такие кроссоверы получили рассеянное освещение, а также алюминиевые накладки на педали. У передних кресел есть функции обогрева, вентиляции и массажа. Название версии Laurin & Klement можно увидеть на подголовниках, многофункциональном рулевом колесе и центральном тачскрине мультимедиа.



На фото: салон Skoda Enyaq L&K

У Enyaq L&K новый пользовательский интерфейс Skoda Cl: его планируется использовать при создании всех будущих моделей. Речь идёт о пересмотренной и упрощённой структуре меню, иной навигации, другой графике информационно-развлекательной системы и виртуальной «приборки». Ещё у модели есть система бесключевого доступа в салон Kessy, которая автоматически блокирует двери, когда водитель выходит из машины.



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Enyaq Laurin & Klement получил обновлённую технику, причём как в варианте в задним приводом (то есть один электромотор на задней оси, дебютировавший на Volkswagen ID.7), так и в модификации AWD (на каждой оси по одному электродвигателю). Отдача в любом из вариантов равна 286 л.с. На разгон с места до «сотни» заднеприводному кроссоверу с индексом 85 требуется 6,7 секунды, а «полноприводнику» с индексом 85х – 6,6 секунды.



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Помимо этого, электрические кроссоверы в топовом исполнении имеют увеличенный запас хода на одной зарядке – у варианта с одним электродвигателем показатель составляет 570 км, а у версии с двухмоторной силовой установкой – 550 км (расчёт вели по циклу WLTP). Для сравнения, у Enyaq 80 iV показатель равен 548 км, у Enyaq 80x iV – 524 км). Цены на Skoda Enyaq Laurin & Klement будут объявлены позже.

