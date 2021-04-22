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  • Skoda готовится к презентации «четвёртой» Fabia: опубликованы скетчи новинки

Skoda готовится к презентации «четвёртой» Fabia: опубликованы скетчи новинки

22.04.2021 95 0 0

Презентация модели следующего поколения пройдёт в начале следующего месяца. Пока что чешская компания покажет только хэтчбек, а новый универсал придётся подождать.

 

Skoda Fabia актуального третьего поколения вышла на рынок в 2014-ом, четыре года спустя модель пережила рестайлинг. Сейчас дела у Фабии на основном рынке, в Европе, идут не очень: по статистике CarSalesBase, за прошлый год дилеры чешского бренда реализовали 97 906 единиц (на 37% меньше, чем годом ранее). Для сравнения, родственный хэтчбек Volkswagen Polo за тот же период разошёлся тиражом 169 467 экземпляров (-34%), ещё один «брат» – Seat Ibiza – закончил «ковидный» 2020-ый с результатом в 62 832 машины (-37%). Сейчас чешская компания готовится к скорой презентации Fabia нового поколения.

Скетч Skoda Fabia нового поколения

Дебют новой Фабии пройдёт 4 мая, а пока что компания продолжает интриговать поклонников очередной порцией изображений. Напомним, сначала Skoda представит хэтчбек Fabia нового поколения, а позже подтянется и универсал. Его придётся подождать: ранее предполагалось, что «сарай» выйдет на рынок в начале 2023 года.

Судя по новым скетчам и ранее опубликованным фотографиям прототипа в камуфляже, «четвёртой» Fabia серьёзно изменили внешность. Автомобиль получил более крупную и массивную решётку радиатора, прилегающую к «грилю» светодиодную головную оптику более узкой формы, а также задние фонари с дополнительными секциями, заплывающими на багажную дверь. Кроме того, крыша стала более покатой, а наклон задних стоек увеличен. У новой Skoda Fabia стал меньше коэффициент аэродинамического сопротивления Cd (0,28 вместо 0,32 у предшественника).

Компания пока не показала салон новинки, но сообщила, что у Fabia следующего поколения будет виртуальная приборная панель. В список оснащения войдут девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, функции мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Конечно, не обойдётся Фабия без фирменных решений Simply Clever, таких как складывающаяся спинка переднего пассажирского сиденья, разъём USB-C, «спрятанный» в салонном зеркале и бокс с подстаканниками в тоннеле перед вторым рядом сидений.

Многое о технике уже известно. Так, «четвёртая» Fabia базируется на платформе MQB-A0: эта же «тележка» лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1, Skoda Scala и Kamiq. Модель нового поколения крупнее по сравнению с актуальной моделью. Длина «следующей» Фабии составляет 4107 мм (на 110 мм больше), ширина – 1780 мм (на 48 мм больше), при этом новинка на 7 мм ниже (высота – 1460 мм). Расстояние между осями равно 2564 мм (колёсная база предшественницы – 2470 мм). Объём багажника со сменой генераций вырос на 50 литров (до 380 л).

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В новом поколении дизель, «утерянный» в ходе рестайлинга 2018 года, не вернётся в моторную гамму Skoda Fabia. В качестве базовых модели четвёртого поколения предлагают трёхцилиндровые бензиновые 1,0-литровые моторы MPI в двух вариантах форсировки – 65 и 80 л.с. (крутящий момент – 95 Нм), а также TSI с отдачей 95 и 110 л.с. (175 и 200 Нм соответственно). Версии подороже получили бензиновую 1,5-литровую «турбочетвёрку» TSI мощностью в 150 л.с. (250 Нм) с функцией отключения половины цилиндров при малой нагрузке. Он идёт в паре с 7DSG, «атмосферник» и младшая «турботройка» комплектуются 5МКП, 110-сильный 1.0 TSI агрегатируется с шестискоростной «механикой» и семиступенчатым роботом. Привод только передний.

Продажи Skoda Fabia четвёртого поколения в Европе начнутся до конца текущего года. До российского рынка новая Фабия, скорее всего не доберётся, ведь в нашей линейке не представлена модель даже третьей генерации.

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