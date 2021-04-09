Skoda подготовила «подогретую» Octavia: спортивный декор и прежние моторы

Чешская марка представила модель в новом исполнении Sportline. Такой автомобиль внешне отличается от «обычных» версий, но по «технике» не сравнится с RS.

Skoda представила лифтбек и «обычный» универсал Octavia четвёртого поколения в ноябре 2019 года в Праге. В начале марта 2020-го, несмотря на ударивший по Европе коронавирус, дебютировала «заряженная» версия с приставкой RS к названию, а летом пришла очередь варианта Scout. Теперь же в компании подготовили новое исполнение модели – Sportline.



На фото: универсал Skoda Octavia в версии Sportline

Продажи Октавии на европейском рынке ощутимо снизились: за прошлый год дилеры сумели реализовать 180 902 экземпляра, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Отметим, на этот спад повлияли последствия, вызванные пандемией. Вероятно, новая «оспортивленная» версия призвана расширить аудиторию Octavia.



Новая версия представляет собой «мостик» от обычных версий к «заряженным» модификациям. Такие Skoda Octavia получили чёрные элементы в оформлении экстерьера: к ним относятся корпуса боковых зеркал заднего вида, а также решётка радиатора. Кроме того, на пятой двери лифтбека появился спойлер, профиль же изменили за счёт иных колёсных дисков (стандартные – размером 17 дюймов, опционально доступны 18- и 19-дюймовые варианты).

У версии Sportline есть в том числе изменения и в интерьере. Так, на передней панели имеются глянцевые декоративные линии чёрного цвета. Помимо этого, салон «подогретой» модели получил отделанные тканью спортивные кресла с интегрированными подголовниками. На трёхспицевом рулевом колесе разместили логотип с названием версии, а на порогах передних дверей – надписи с именем модели.



На фото: лифтбек Skoda Octavia в версии Sportline

В списке оснащения у Octavia в версии Sportline то же оборудование, что и у варианта Style. «Оспортивленный» автомобиль получил бесключевой доступ в салон, подогрев сидений, цифровую приборную панель, современную мультимедийную систему.

Skoda Octavia в версии Sportline предлагается с весьма богатой моторной гаммой: представлены различные бензиновые, дизельные, газовые варианты, также в линейку входят так называемые мягкие и подключаемые гибриды. В пару к ним предлагается шестискоростная механическая коробка передач или семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.



На новой версии в Европе появился 2,0-литровый 190-сильный мотор TSI. Любопытно, что здесь он предлагается только с полным приводом и коробкой DSG, тогда как в РФ этот двигатель доступен переднеприводным версиям. В целом мощность установок, которыми оснащается исполнение Sportline, варьируется в диапазоне от 115 до 204 л.с.

Напомним, у Octavia предыдущего поколения версии Sportline не было. Сейчас подобное «оспортивленное» оформление имеется у других моделей чешского бренда – Superb, Karoq, Kodiaq и электрокара Enyaq. В дальнейшем у актуальной Октавии, вероятно, появится в том числе и «богатая» версия Laurin & Klement.

