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  • Skoda работает над обновлённым Kamiq: первое изображение кроссовера

Skoda работает над обновлённым Kamiq: первое изображение кроссовера

26.07.2022 292 0 1

По предварительным данным, «посвежевший» паркетник чешской марки появится на европейском рынке в середине 2023 года.

 

Бренд Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Этот кроссовер начального уровня появился на европейском рынке в 2019 году. По данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали в общей сложности 82 461 экземпляр, что на 9,1% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Однако в текущем году у модели «минус»: за первую треть клиенты купили 21 310 экземпляров, что почти на 30% меньше, чем в январе-апреле 2021-го.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Kamiq (версия Scoutline)

Сейчас чешский производитель занимается разработкой «посвежевшего» кроссовера Kamiq: пришло время для планового обновления этой модели. Ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы будущей новинки в ходе испытаний на дорогах общего пользования. Ожидается, что такой паркетник появится на европейском рынке в середине следующего года, более точного срока пока нет.

Официальной информации о том, как изменится Skoda Kamiq, пока нет. Свой вариант экстерьера обновлённого паркетника предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что изменения, которые разработчики внесут в переднюю часть и корму чешского SUV, будут различимы не с первого взгляда (как у новых Kodiaq и Karoq).

Судя по рендеру, обновлённый Kamiq получит изменённую решётку радиатора: её форма останется прежней, а рисунок будет несколько иным. По-другому, вероятно, оформят двухэтажную светодиодную головную оптику. Кроме того, у модели, скорее всего, будет пересмотренный передний бампер с иначе оформленными воздухозаборниками – появятся визуально отдельные боковые.

Рендер обновлённого Skoda Kamiq

Изображений кормы пока нет, предположительно, в ходе обновления Skoda Kamiq не тронут форму задних фонарей, но могут заменить их «начинку». В салоне ожидаются новые материалы для отделки, другие цветовые сочетания; помимо этого, поклонников модели ждёт расширенный список водительских ассистентов.

Как отметили в издании, «посвежевший» кроссовер получит модернизированные тормоза, подвеску и рулевое управление. По предварительным данным, обновлённому Skoda Kamiq, вероятно, оставят нынешнюю моторную линейку, но работу силовых агрегатов оптимизируют ради увеличения эффективности потребления топлива.

На фото: салон актуального кроссовера Skoda Kamiq

Напомним, на европейском рынке кроссовер предлагается с бензиновыми 1,0-литровой «турботройкой» TSI (отдача – 95 или 115 л.с.), 1,5-литровой «турбочетвёркой» TSI (150 л.с.), дизелем TDI объёмом 1,6 литра (115 л.с.), а также с работающим на газе трёхцилиндровым 1.0 G-Tec (90 л.с.). В пару предлагаются 5МКП, 6МКП и семиступенчатый «автомат» DSG.

Информации о том, как изменится цена модели после обновления, пока нет. Отметим, сейчас стартовая стоимость актуального Skoda Kamiq на домашнем рынке составляет 427 900 чешских крон, за топовую версию Scoutline просят не менее 524 900 чешских крон.

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