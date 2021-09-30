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Скоростное образование: учеников автошкол хотят пустить на автомагистрали

30.09.2021 18 0 0

Соответствующее изменение вписано в проект приказа Министерства просвещения, касающегося поправок в «примерных» программах подготовки водителей.

 

В России продолжают менять систему подготовки будущих водителей. При этом число серьёзных аварий, произошедших по вине начинающих автомобилистов, в стране стало меньше. Согласно статистике ГИБДД, по итогам 2020 года на наших дорогах в общей сложности было зафиксировано 8848 таких ДТП, что на 11,8% меньше, чем в 2019-ом. В них погибло 780 человек (меньше на 7,8%), травмы получили 12 537 участников (меньше на 12,1%). Сведений по текущему году на сайте ведомства на данный момент нет (из-за технических работ).

Очередной документ, касающийся подготовки будущих водителей, подготовили в Минпросвещения. Как сообщает «Коммерсант», на создании проекта приказа о внесении изменений в «примерные» программы подготовки водителей (это приказ Минобрнауки от 2014 года) настояли в МВД. На базе действующих норм автошколы разрабатывают собственные программы обучения кандидатов в автомобилисты. В соответствии с этим приказом автошколы сейчас получают лицензии.

Нынешние поправки вводят обязательство для образовательных заведений обучать будущих водителей машин и мотоциклов езде по автомагистралям (в случае, если дороги соответствующей категории имеются рядом). Напомним, ранее в ПДД долгое время сохранялся запрет на учебную езду по скоростным трассам: в ведомстве опасались, что на таких участках любая ошибка может привести к смерти или серьёзным травмам участников дорожного инцидента.

Однако позже в ведомстве задумались о том, что граждан необходимо более полноценно готовить для движения в реальных условиях. В итоге, в 2020-ом власти сняли запрет на учебную езду по автомагистралям. Однако для того, чтобы автошколы действительно могли начать использовать нововведение, требуется внести соответствующие изменения в том числе в приказ Минобрнауки. Сейчас подготовленный проект уже прошёл этап обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Разрешение на учебную езду по автомагистралям окажется не единственным изменением. Изменятся и часы подготовки кандидатов в водители. Сейчас тем, кто готовится получать права категории B, необходимо провести 24 часа на площадке/автодроме, ещё 32 часа требуются для езды по городу. В дальнейшем предлагается отработке первоначальных навыков уделять 18 часов, а этапу «город» – наоборот прибавить времени, до 38 часов занятий.

Ещё из приказа должно исчезнуть требование, согласно которому размер учебной площадки обязан быть равен 0,24 га или более. Предполагается, что это снизит административную нагрузку на учебные организации. То есть позволит проще получить лицензию.

Точной даты вступления нововведений в силу пока не называется. По предварительным данным, новые правила могут начать действовать уже 1 марта 2022 года. Но до этого документ должен ещё получить оценку регулирующего воздействия в Министерстве экономического развития РФ.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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