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Конкурент Соляриса от Toyota: теперь Vios с другим мотором

08.09.2022 253 0 0

Новая «четырехдверка» японской марки представлена в леворульной версии. Такая модель пока имеет лишь один двигатель, зато коробку можно выбрать.

 

Мировая премьера перешедшей в следующее поколение «четырехдверки» Тойоты состоялась в начале августа в Таиланде, там она зовется Yaris Ativ. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, эта модель отношения не имеет: седан является прямым наследником простенькой машины серии XP150, в основе которой лежит растянутая версия старой B-платформы. Бюджетную «четырехдверку» продают и в других странах Юго-Восточной Азии, а также в Южной Америке и на Ближнем Востоке, причем на некоторых рынках она известна  как Vios. Так вот теперь новый седан показали в Лаосе – уже под именем Vios.

В основе свежей «четырехдверки» лежит платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» базируются, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Длина нового Vios равна 4425 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2620 мм. Таким образом, этот седан по всем параметрам крупнее предыдущего лаосского Виоса (4420/1730/1475 мм, расстояние между осями – 2550 мм), тогда как последний Yaris Ativ чуть короче тайского предшественника (длина предыдущей модели для Таиланда – 4440/4442 мм, в зависимости от версии).

В плане дизайна экстерьера вариант для Лаоса полностью копирует таиландского брата, разве что Toyota Vios достались иные 16-дюймовые диски. Ну а если сравнивать с моделью предыдущего поколения, то новый седан выглядит гораздо солиднее: силуэт вытянулся, в задних стойках появились дополнительные окошки, а еще «четырехдверка» получила фары в стиле старшей модели Camry.

Салон такой же, как у таиландского Toyota Yaris Ativ, не считая, конечно, расположения руля. Для Vios тоже предусмотрены «кожаная» отделка и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, который возвышается над передней панелью. В списке оборудования предназначенной для Лаоса модели также значатся шесть подушек безопасности, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Под капотом нового Toyota Vios установлен бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1NR-VE 1.3, который выдает 98 л.с. и 122 Нм (у предшественника мотор 1NR-FE 1.3 с отдачей в 99 л.с. и 123 Нм). Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. В Таиланде у модели другой движок – «четверка» 3NR-VE 1.2 мощностью  94 л.с. (110 Нм), причем она комплектуется только CVT.

Предыдущий седан Toyota Vios для Лаоса
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Предыдущий седан Toyota Vios для Лаоса
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Предыдущий седан Toyota Vios для Лаоса
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В продажу Toyota Vios нового поколения поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. В Лаосе одним из главных конкурентов модели японской марки будет Hyundai Accent (в РФ это Солярис). Позже новый седан Тойоты доберется и до других стран.

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