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Через две недели стартует новый сезон Российской серии кольцевых гонок. Восьмой год подряд чемпионат и Кубок и страны пройдут под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.



Уже сейчас очевидно, что борьба за высшие автоспортивные награды будет необычайно острой. Ведь к постоянным участникам СМП РСКГ в этом году присоединятся дебютанты – не только начинающие пилоты, но и уже добившиеся громких успехов в других дисциплинах.



ТУРИНГ: ЕЩЕ ДВА ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ

В премьер-классе СМП РСКГ удивить достижениями трудно. Алексей Дудукало выступал в чемпионате мира FIA WTCC, Дмитрий Брагин – обладатель кольцевого Кубка Европы FIA ETCC, Кирилл Ладыгин – двукратный победитель Европейской серии Ле-Ман и бронзовый призер марафона «24 часа Ле-Мана»… И это не говоря уже о множестве побед на российской арене!

Кроме них внушительным набором титулов обладают Михаил Митяев, Павел Кальманович, Григорий Бурлуцкий, Иван Лукашевич и Андрей Масленников, в последние годы обосновавшиеся в Туринге.

Айдар Нуриев – чемпион Европы по ралли-кроссу – прекрасно знаком поклонникам СМП РСКГ по участию в классах Национальный (где в 2017 году он взял Кубок России) и Туринг-Лайт, но в самом престижном зачете выступит впервые. Его оружием станет Audi RS3 LMS в цветах Innostage-AG Team.

А абсолютным дебютантом СМП РСКГ станет 21-летний Матвей Фуражкин, который уже успел стать чемпионом Европы по автокроссу! Теперь ему придется осваиваться в кольце за рулем Audi RS3 LMS команды Carville Racing.

Также интересно будет следить за успехами Егора Фокина. Он не новичок в Российской серии: в прошлом сезоне выиграл Первенство России в классе S1600 Юниор, а теперь переходит сразу в топовую категорию отечественного кольца.

SMP GT4 RUSSIA: ГЕРМАНИЯ ПРОТИВ АВСТРИИ

В зачете суперкаров фаворитами остаются действующий обладатель Кубка РАФ Денис Ременяко, Сергей Столяров и Антон Немкин, которые уже выступали в СМП РСКГ. И все они верны немецким автомобилям Mercedes-AMG GT4. Также болид с трехлучевой звездой выбрал Вадим Мещеряков (кольцевую карьеру он начинал еще в Кубке LADA дюжину лет назад).

Дебютанты Российской серии Андрей Кремлев и Андрей Солуковцев — приверженцы Porsche 718 Cayman. И еще один немецкий автомобиль, BMW M4, выведет на старт Марат Хайров, также впервые заявившийся в СМП РСКГ.

А вот Александр Масленников, давний участник российского кольца, снова будет удивлять зрителей эффектным KTM X-Bow австрийского происхождения.

СУПЕР-ПРОДАКШН: СМЕШАТЬ, НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

Едва ли не половина пилотов из числа заявленных впервые выступят в этом зачете. Из старожилов можно отметить призеров класса Вадима Антипова и Андрея Петухова.

Максим Чернев – опытнейший пилот (только в этом зачете он дважды завоевывал Кубок России), но последние сезоны присутствовал на этапах то как тренер, то как судья. И вот теперь он вновь выйдет на старт – но не на привычном купе Subaru BRZ, а на седане LADA Vesta 1.6T команды LECAR.

А вот новичок Александр Батов будет выступать как раз на Субару за Sofit Racing Team – на ней он стартовал только раз, на заключительном этапе СМП РСКГ-2021. Еще один нижегородец, Сергей Щеголев, после нескольких сезонов в S1600 пересядет на Ладу Гранту класса Супер-продакшн.

Игорь Самсонов, после подиумов в классах S1600 и Туринг-Лайт бравший паузу, теперь попробует силы за рулем Honda Civic.

А самым интригующим станет дебют Юрия Аршанского. Он пробовал силы на одном из этапов СМП РСКГ-2015, но успехов не добился – зато потом проявил себя как отличный раллист. А теперь будет сражаться за рулем Honda Civic команды Нева Моторспорт.

ТУРИНГ-ЛАЙТ: КАРТИНГОВОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Помимо титулованного Владимира Череваня, Артема Фридмана и Александра Сальникова, вот уже несколько лет выступающих в этом зачете, в этом зачете выступят чемпионы России по картингу Леонид Панфилов и Иван Чубаров. Первый дебютировал в кольце в прошлом году и сразу завоевал вице-чемпионский титул в Туринг-Лайте, второй после картинговой программы LADA Sport ROSNEFT получил место в команде AKHMAT Racing Team и провел сезон 2019 года в Туринге.

У Петра Плотникова также богатое картинговое прошлое – в кольцо он пришел в статусе призера Кубка России в классе Мини. Два года назад он стал лучшим в юниорском Первенстве СМП РСКГ, в прошлом сезоне победил в S1600, и теперь готов сразиться за чемпионский титул в новом классе.

S1600: СПЛОШНЫЕ СЮРПРИЗЫ

И все же последовательная карьера в автоспорте – оптимальный вариант. Поэтому Джабраил Ахмадов и Никита Дубинин, прошлогодние конкуренты по юниорскому зачету, продолжат сражение в классе S1600. Да и Рустам Фатхутдинов, «прыгнувший» было из молодежного Первенства сразу в Туринг, решил этот сезон провести в знакомой компании.

Будут в этом сезоне и другие «возвращенцы». Например, титулованный Михаил Грачев – многократный чемпион России и победитель гонок TCR International Series – поедет на LADA Granta за AKHMAT Racing Team. А Виталий Ларионов, когда-то ездивший в Туринг-Лайте и в Супер-продакшн, вернется в кольцо в составе Академии ралли за рулем седана Volkswagen Polo.

И по-прежнему в числе фаворитов остаются многократные победители разных соревнований – Борис Шульмейстер, Михаил Симонов и Василий Кораблев. Что характерно, все они выбрали хэтчбеки Kia Rio.

S1600 ЮНИОР: НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО

В молодежном зачете самым опытным является Артемий Першин, который в СМП РСКГ-2019 был одним из фаворитов и закончил год с бронзовой наградой. Впрочем, Артем Антонов, дебютировавший в кольце только в середине прошлого сезона, под занавес поднялся на подиум одной из гонок – и наверняка постарается реализовать свой потенциал в этом году.

А среди дебютантов обращает на себя внимание Марк Мецкер – его отец, Евгений, выступал в классе S1600, теперь поедет в Туринге, а сына определил в юниорское Первенство.

СПОРТПРОТОТИП CN: БИТВА ШОРТКАТОВ

Класс открыт для разных прототипов, однако большинство пилотов выступает на модели Shortcut – российской интерпретации культового Lotus 7. Из фаворитов прошлого сезона можно выделить Татьяну Добрынину, добывшую бронзовую награду Кубка РАФ, и ее ближайших соперников – Артема Викторова, Степана Крумилова и Ивана Пугачева. Но, возможно, им сможет просить вызов кто-то из новичков — пока соотношение опытных пилотов и дебютантов примерно одинаково.

Выяснится это совсем скоро: первый этап на «Смоленском кольце» пройдет 15 и 16 мая.