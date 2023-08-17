«Солнечный» юбилей Suzuki: пробег, вошедший в историю

Москва, 17 августа 2023 года. 55 лет назад менее чем за 5 часов два эффектных спортивных автомобиля Suzuki Fronte SS 360 (LC10) стремительно «ворвались» в эпоху высоких скоростей. Легендарный пробег по Autostrada del Sole от Милана до Неаполя на весь мир прославил инновационные возможности субкомпактных автомобилей и бренд Suzuki.

Пробег состоялся в ходе испытания нового модифицированного двигателя для модели Fronte 360, и его масштаб вполне может впечатлить даже современных автолюбителей. Только представьте: Италия, август, великолепная «Солнечная автострада» (Autostrada del Sole) длиной около 750 км соединяет города Милан и Неаполь; по всей её длине, за исключением поворотов и тоннелей, по две широкие полосы движения с каждой стороны; два уникальных автомобиля, два гонщика высшего класса и никакого ограничения скорости... А ведь шёл только 1968 год!

Однако обо всём по порядку. Пусковым механизмом к легендарному пробегу, всемирной популярности и признанию, как уже не раз бывало в компании Suzuki, вновь послужили неординарные технические идеи и общественные тенденции, а именно: выпуск минивэнов, новаторское для того времени расположение мотора и привода и переход к производству легковых автомобилей.

Suzulight

Впервые субкомпактный автомобиль Suzulight с 2-тактным 360-кубовым двигателем увидел свет в октябре 1955 года. Часть Suzu в названии Suzulight была сокращением от Suzuki, а слово light подчёркивало и «лёгкость» автомобиля, и «яркость» его фар.

С тех пор модельный ряд Suzulight претерпевал множество значимых изменений, зависящих в основном от экономических факторов и ожиданий потребителей. Изначально он включал седаны, лёгкие фургоны и пикапы, но к маю 1957 года Suzuki сосредоточилась на выпуске именно лёгких фургонов. Кроме того, автомобили в то время приобретались в основном для коммерческой деятельности, а грузовая промышленность дополнительно поддерживалась правительством. Поэтому, взвесив все факторы, Suzuki сократила линейку до одной модели – минивэна, который также мог служить пассажирским автомобилем, и в 1959 году выпустила Suzulight TL. Благодаря вместительному салону и багажному отделению в сочетании с мощным ускорением модификация TL обрела широкую популярность, а в апреле 1963 года ей на смену пришёл вариант Suzulight Van FE, в двигателе которого использовалась раздельная смазочная система Selmix.

Вообще, Suzulight стал истинным символом новаторского духа компании, так как при разработке данной линейки Suzuki не ограничивалась общепринятыми знаниями, а вела активный поиск новой категории, попутно изобретая свежие технологические решения. Так в модели Suzulight появилась компоновка FF – «переднее расположение двигателя и передний привод».

Fronte

Название Fronte происходит от понятия frontier spirit («дух первооткрывателя», характерный для Suzuki) и названия уникальной компоновки «переднее расположение двигателя и передний привод» (FF). На момент запуска Fronte был единственным легковым автомобилем Suzuki, а в мае 1963 года его заменил значительно переработанный Suzulight Fronte FEA, прославившийся превосходной управляемостью и занявший 1-е, 2-е, 4-е и 8-е места в первой гонке Гран-при Японии на международной гоночной трассе Suzuka Circuit.

В мае 1967 года Suzulight Fronte FEA был заменён на Fronte 360 (LC10), тоже ставший чрезвычайно популярным. Во время отгрузки на автовозы первой партии LC10 перед воротами завода в Хамаматсу собрались все сотрудники и провожали плоды своего труда во все уголки страны громкими аплодисментами. Рост продаж LC10 не заставил ждать и носил взрывной характер.

Однако нет предела совершенству, и «непокорный дух» Fronte стала «манить» скорость. Развитие сети скоростных автомагистралей по всему миру и в Японии спровоцировало возросший спрос на спортивные автомобили, и Suzuki решила разработать версию двигателя для высокоскоростной модели Fronte 360, выпущенной в мае 1967 года. Компания планировала установить этот модифицированный двигатель на Fronte SS 360 (LC10) и выпустить его в октябре 1968 года.

Пробег «на весь мир»

Именно для проверки нового двигателя был организован беспрецедентный пробег Fronte LC10 SS по итальянской «Солнечной автостраде».

В ходе испытаний двумя автомобилями Fronte LC10 SS управляли гонщики высшего класса: Стирлинг Мосс (Stirling Moss), всемирно известный автогонщик из Великобритании, и Мицуо Ито (Mitsuo Ito), японский мотогонщик международного класса из команды Suzuki.

Испытания начались 12 августа 1968 года в 8:26. Два Fronte, промчавшись со средней скоростью более 125 км/ч, прибыли в Рим в 14:45. Новость быстро облетела весь мир: субкомпактный автомобиль, разработанный Suzuki, преодолел 550 км от Милана до Рима за поразительное время в 4 часа 27 минут и с невероятной средней скоростью 125 км/ч. В 18:35 два Fronte снова тронулись в путь, направляясь в Неаполь, и прибыли в свой конечный пункт назначения в 20:13.



Автомобили преодолели всю «Солнечную автостраду» со средней скоростью 122,4 км/ч! Это событие не только «прогремело на весь мир», но и перевернуло общепринятые представления о возможностях субкомпактных автомобилей, наглядно показав высокие технические и скоростные качества Fronte SS 360 (LC10).

Здесь подвиги стремительной Fronte не заканчиваются – в декабре 1968 года группа академических исследователей Азиатской шоссейной сети, взяв два автомобиля Fronte SS 360 (LC10) и один Carry Panel Van, отправилась в очередной пробег по «новому Шёлковому пути», охватывающему 14 стран и примерно на 40% состоящему из трудных грунтовых дорог, но это уже другая история Suzuki…