Состояние дорог в РФ: ГИБДД хочет вернуть себе полноценный контроль над дорожниками

Количество предписаний, которые были вынесены в отношении компаний, ремонтирующих и эксплуатирующих дороги, за год уменьшилось более чем в 40 раз.

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект постановления правительства по внесению поправок в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». Этот документ определяет правила взаимодействия ГИБДД с юрлицами. Актуальная редакция разрешает инспекторам использовать режим надзора «постоянный рейд»: на сегодняшний день он позволяет выявлять нарушения и возбуждать административные дела в отношении нарушителей среди грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков.

Теперь в ведомстве предлагают использовать этот инструмент в том числе и для проверки тех организаций, которые занимаются ремонтом дорог, а также поддержанием в надлежащем состоянии разметки, знаков, светофоров и инфраструктуры. Как сообщает «Коммерсант», сейчас обсуждение поправок завершилось на сайте regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке инициаторов, это изменение необходимо «для минимизации рисков причинения вреда и здоровью граждан».



Сейчас у ГИБДД нет полноценного контроля над дорожниками, после того, как в марте 2022 года было опубликовано постановление №336: документ ввёл мораторий на проведение плановых проверок (контрольно-надзорных мероприятий) в отношении юрлиц, чтобы сократить нагрузку на бизнес. Согласно постановлению, внеплановые проверки теперь допускаются только после согласования с прокуратурой и в исключительных случаях, например, при угрозе жизни / тяжкого вреда здоровью, либо возможности возникновения ЧС. При этом возбуждать административное дело можно только после проведения проверки.

По подсчётам ведомства, количество предписаний, которые были вынесены в отношении компаний, ремонтирующих и эксплуатирующих дороги, за прошлый год уменьшилось более чем в 40 раз и составило 7,8 тыс. Вдвое сократилось также количество дел об административных правонарушениях, связанных с дорожным надзором (с 56 до 29 тыс.).



С предложением изменить сложившуюся ситуацию в МВД обратился Национальный автомобильный союз (НАС), в организации сочли, что она «влечёт пренебрежительное отношение собственников дорог, подрядчиков, дорожных служб к исполнению законодательства». В НАС подчеркнули, что это «увеличивает риск гибели участников движения». Стоит отметить, что обсуждение последствий действия нынешних норм проходило на фоне аномального разрушения дорожной сети РФ после зимы 2022-2023 года.

Новые поправки, в случае одобрения, позволят обходить ограничения нынешнего постановления, так как по нынешним законам «постоянный рейд» формально не относится к «контрольно-надзорным мероприятиям» и не требует согласования проверок с прокуратурой. То есть ГИБДД сможет проводить на территории дорог инструментальное обследование, запрашивать документы, проводить опросы, досмотры и т.д.



В этом случае проверяющие сотрудники МВД при обнаружении ямы на дорожном полотне, сбитого знака, а также повреждённого ограждения или неработающего освещения получат право либо возбудить дело по статье 12.34 КоАП, либо выписать предписание по устранению нарушения (если этого не будет сделано в срок, ответственному лицу выпишут штраф). Отметим, в Росавтодоре считают нынешнюю схему «оптимальной» и внесение поправок – «преждевременным».