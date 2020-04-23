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Спасаться и спасать: автомобили из фильмов про апокалипсис, которые можно найти на Авито

23.04.2020 1394 0 0

На фоне пандемии коронавируса россияне все чаще смотрят фильмы на апокалиптическую тематику. Спасаться самим и спасать окружающих героям большинства таких фильмов неизменно помогают автомобили. Причем очень часто не укрепленные бронированные конструкции, а обыкновенные, хотя, безусловно, надежные транспортные средства. Рассказываем, какие из автомобилей, засветившихся в блокбастерах о конце света, можно найти на Авито Авто.

 

Партнёрский материал

Ford Mustang

Режиссер культового фильма «Я – легенда» о вирусе, превратившем всех людей на планете в кровожадных хищников, неспроста посадил главного героя за руль красного Ford Mustang. Автомобили этой линейки отличаются не только ярким кинематографичным экстерьером, но и высокой производительностью. Например, этот лимонный двухдверный Mustang VI поколения может похвастаться двигателем объемом 2,3 л мощностью 317 л. с. Изобилие вариантов внешнего исполнения и поколений с разными техническими характеристиками позволяет каждому выбрать модель на свой вкус.

Dodge Ram

Dodge – самая американская марка, поэтому Мэттью Макконахи едет через кукурузное поле в фильме «Интерстеллар» именно на этой машине. Но нет причин сомневаться, что и на просторах российских полей Dodge Ram будет смотреться отлично. Этот рамный пикап с мощным двигателем и несколькими вариациями модификаций кузова лучше всего проявляет себя в условиях бездорожья. Например, вариант с Авито – ярко-красный полноприводный зверь с двигателем объемом 5,7 л и мощностью в 345 л. с. 

Smart Fortwo

Компактный дизайн этой модели делает ее идеальной скорее для парковки на узких улицах мегаполиса, чем для спасения в условиях апокалипсиса. Тем не менее, героям фильма «Геошторм» о глобальном природном катаклизме, угрожающем жизни человечества, именно на Smart Fortwo удалось вовремя встретиться с президентом и спасти мир. Учитывая, что Smart Fortwo оснащен экономичным двигателем, потребляющим от 3 до 6 литров топлива на 100 км, им еще и не пришлось тратиться на бензин. Тот факт, что этот автомобиль не разочаровал героев «Геошторма» говорит о многом, учитывая, что одна из самых зрелищных сцен картины – наводнение в городе. 

Volvo V70

На раритетном универсале бизнес-класса из линейки Volvo рассекали по заброшенному городу герои фильма «28 недель спустя», посвященного выживанию человечества после вспышки таинственного вируса. В просторном салоне достаточно места для большой семьи, а значит, на нем можно с комфортом добраться до дачи, чтобы проводить самоизоляцию на природе. На Авито найти можно как экземпляры этой модели, собранные еще в 90-х, так и новые, произведенные после 2010 года. Гамма двигателей линейки Volvo V70 — от 2,0 л (126 л. с.) до турбированного 2,4 л (265 л.с.). 

Lincoln Town Car Limousine

Когда привычный мир рушится, приятно обратиться к классике. Одному из главных героев блокбастера 2012 повезло: бежать от хаоса, вызванного природным катаклизмом, ему пришлось на лимузине. Во-первых, это красиво. А во-вторых, Lincoln Town Car, несмотря на солидные габариты, сохраняет высокую скорость за счет мощного двигателя (например, у варианта с Авито под капотом 214 л. с.). Комфортный кожаный салон и встроенный держатель для бутылки шампанского сделают поездку приятной и в тяжелые, и в мирные времена. На Авито можно найти Lincoln Town Car в черном цвете (как из фильма) или более заметный белый вариант. 

Jeep Grand Cherokee

Героям фильма «Птичий короб» пришлось отправиться в супермаркет, полностью закрасив все окна автомобиля, чтобы не столкнуться со смертельной угрозой. Добраться до точки назначения целыми и невредимыми им помогли чувствительные парктроники. Повторять трюк из фильма в реальной жизни, конечно, не стоит – это опасно и для водителя, и для окружающих. Но при параллельной парковке умная система Jeep Grand Cherokee будет в помощь. А полный привод и двигатель в 240 л.с. (одну из таких моделей можно найти на Авито) обеспечат комфортное вождение и высокую скорость даже на трудных дорогах. 

Renault Megane

Этот простой и надежный семейный автомобиль появился в фильме «Зомби по имени Шон». На Авито фанаты фильма могут приобрести практически идентичную копию киногероя в красном цвете. Но стоит присмотреться и к другим вариантам: в зависимости от поколения и модификации автомобили Renault Megane имеют разный объем и тип двигателя, довольно сильно различается у моделей и дизайн бампера. Например, модель с Авито – переднеприводный седан с автоматической коробкой передач и экономичным двигателем на 115 л. с. В любой из версий этот автомобиль останется классикой: в этом году Renault Megane отметил свое 20-летие, учитывая, что разработка модели стартовала в начале 1990 года.

кино

 

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