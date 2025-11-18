Спортивный кроссовер Abarth 600e стал ярче и подешевел к 2026 модельному году

Итальянская марка Abarth, принадлежащая корпорации Stellantis, представила новую топ-версию Competizione кроссовера Abarth 600e, которая пришла на смену прежней лимитированной топ-версии Scorpionissima. Цена стали ниже, цвета — ярче, а вот «железо» не изменилось. Базовая версия Turismo тоже стала дешевле.

Abarth 600e справил премьеру в октябре прошлого года, он представляет собой спортивную версию cубкомпактного кроссовера Fiat 600, вот только если Fiat 600 предлагается как с бензиновым двигателем, так и в виде электромобиля, то Abarth 600e оснащается только электрической силовой установкой. Бензиновый хот-хэт Abarth 595/695 был снят с производства в прошлом году, вместо него марка Abarth сейчас предлагает сугубо электрический Abarth 500e, дебютировавший ещё в 2022 году.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

После того, как марка Abarth осталась в Европе с одними электромобилями, её продажи закономерно пошли вниз. За первые три квартала этого года продажи Abarth в Европе, по данным немецкого аналитического агентства Dataforce, составили лишь 1746 автомобилей, что на 72,9% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года, когда у дилеров ещё были бензиновые хэтчбеки. С учётом этих вводных становится ясно, почему цены на Abarth 600e приходится снижать — может, это позволит хоть немного выправить прямую продаж.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Изначально Abarth 600e предлагался в двух версиях: базовой Turismo по цене от 45 990 евро (здесь и далее указаны цены в Германии), и топовой Scorpionissima по цене от 49 990 евро. Версия Scorpionissima подавалась как лимитированная, её тираж составил 1949 экземпляров в честь года основания марки Abarth. Теперь на смену лимитированной версии Scorpionissima пришла регулярная топ-версия Competizione — она стоит от 45 990 евро, а минимальная цена оставшейся в строю версии Turismo снижена до 41 990 евро.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В плане техники Abarth 600e Competizione полностью повторяет снятую с производства версию Scorpionissima, а внешние отличия сводятся к тому, что для версии Competizione доступна двухцветная окраска кузова — чёрный верх в сочетании с одним из трёх основных ярких цветов на выбор — Shock Orange (шокирующий оранжевый), Acid Green (кислотный зелёный) и Antidote White (белый антидот).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Единственный передний электромотор на Abarth 600e Competizione выдаёт 280 л.с. и 345 Нм, между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 54 кВт·ч хватает на 321 км пробега по циклу WLTP. В салоне установлены обитые замшей ковшеобразные кресла, руль тоже частично обит замшей и снабжён меткой центрального положения.

У базового Abarth 600e Competizione пиковая мощность электромотора снижена до 240 л.с., разгон до «сотни» занимает 6,2 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 322 км.

Обе версии кроссовера оснащены 20-дюймовыми колёсами шириной 225 мм и мощными дисковыми тормозами (диаметр передних дисков — 380 мм, задних — 268 мм), снаряженная масса обеих версий — 1625 кг.

Как будет дальше развиваться европейская модельная линейка Abarth, пока непонятно — ясно только, что «электрички» ведут итальянскую марку в тупик, нужно срочно возвращать в том или ином виде «углеводородные» модели.

