Спрос на новые автомобили иностранных брендов продолжает расти. Модели из Поднебесной за последний год стали достойной альтернативой европейским брендам для россиян. Китайские авто отличаются комфортом и современной электроникой. Доля спроса на новые китайские авто летом составила 46,8%.
Самые популярные модели новых иномарок летом 2023 года
В июне-августе 2023 года наиболее востребованной моделью новой иномарки стала OMODA C5. На долю модели пришлось 3,3% от общего спроса на новый автомобили иностранных брендов, а средняя цена составила 2 810 000 рублей.
На втором месте Haval Jolion с долей спроса 2,9% и средней ценой 2 389 000 рублей.
На третьей строчке – Geely Coolray с долей спроса 1,9% и средней ценой 2 660 000 рублей.
Четвертое место заняла Chery Tiggo 7 Pro Max. На долю модели пришлось 1,8% от общего спроса на новые иномарки, средняя цена составила 3 000 000 рублей.
Замыкают топ-5 самых востребованных новых иномарок Kaiyi E5 и Kia Sportage с долей спроса по 1,4% на каждую модель. Средняя цена составила 2 115 000 рублей и 3 700 000 рублей соответственно.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Toyota Camry, Jetour Dashing, Haval F7 Chery и Chery Tiggo 4 Pro.
Топ-10 моделей новых иномарок , вся Россия, июнь-август 2023 г., Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса в сегменте
|Средняя цена (руб.)
|OMODA
|C5
|3,3%
|2 810 000
|Haval
|Jolion
|2,9%
|2 389 000
|Geely
|Coolray
|1,9%
|2 660 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|1,8%
|3 000 000
|Kaiyi
|E5
|1,4%
|2 115 000
|Kia
|Sportage
|1,4%
|3 700 000
|Toyota
|Camry
|1,3%
|4 587 000
|Jetour
|Dashing
|1,2%
|2 740 000
|Haval
|F7
|1,1%
|2 879 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|1,1%
|2 349 900
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Царю доложат, что всё прекрасно. Народ разбогател. Можно воевать дальше.