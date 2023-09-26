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Спрос на новые иномарки вырос на 110,5% летом 2023 года

26.09.2023 53 1 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса и предложения на новые иномарки за июнь-август 2023 года. Спрос на новые автомобили иностранных брендов летом 2023 года вырос на 110,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество объявлений по продаже таких авто – на 110,7%.  Средняя цена новой иномарки на платформе в июне-августе этого года составила 2 990 000 рублей. Наиболее востребованными стали новые авто из Китая.

Спрос на новые автомобили иностранных брендов продолжает расти. Модели из Поднебесной за последний год стали достойной альтернативой европейским брендам для россиян. Китайские авто отличаются комфортом и современной электроникой. Доля спроса на новые китайские авто летом составила 46,8%.
Вадим Иванов
директор направления автомобили в Авито Авто

Самые популярные модели новых иномарок летом 2023 года

В июне-августе 2023 года наиболее востребованной моделью новой иномарки стала OMODA C5. На долю модели пришлось 3,3% от общего спроса на новый автомобили иностранных брендов, а средняя цена составила 2 810 000 рублей.

На втором месте Haval Jolion с долей спроса 2,9% и средней ценой 2 389 000 рублей.

Haval Jolion

На третьей строчке – Geely Coolray с долей спроса 1,9% и средней ценой 2 660 000 рублей.

Четвертое место заняла Chery Tiggo 7 Pro Max. На долю модели пришлось 1,8% от общего спроса на новые иномарки, средняя цена составила 3 000 000 рублей. 

Chery Tiggo 7 Pro Max

Замыкают топ-5 самых востребованных новых иномарок Kaiyi E5 и Kia Sportage с долей спроса по 1,4% на каждую модель. Средняя цена составила 2 115 000 рублей и 3 700 000 рублей соответственно. 

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Toyota Camry, Jetour Dashing, Haval F7 Chery и Chery Tiggo 4 Pro.

Топ-10 моделей новых иномарок , вся Россия, июнь-август 2023 г., Авито Авто

БрендМодельДоля спроса в сегментеСредняя цена (руб.)
OMODAC53,3%2 810 000
HavalJolion2,9%2 389 000
GeelyCoolray1,9%2 660 000
CheryTiggo 7 Pro Max1,8%3 000 000
KaiyiE51,4%2 115 000
KiaSportage1,4%3 700 000
ToyotaCamry1,3%4 587 000
JetourDashing1,2%2 740 000
HavalF71,1%2 879 000
CheryTiggo 4 Pro1,1%2 349 900
Япония Китай Корея авторынок новые авто Jetour Haval Chery Omoda Geely Kaiyi KIA Toyota

 

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1 комментарий
26.09.2023 13:34
Иван Сергеев

Царю доложат, что всё прекрасно. Народ разбогател. Можно воевать дальше.

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