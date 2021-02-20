Спрос на «страховку»: в России увеличилось число желающих оформить полис ОСАГО

Дело в том, что скоро в силу вступят изменения в проведении техосмотра машин. Судя по всему, многие автовладельцы не хотят получать диагностическую карту по новым правилам.

Российские власти решили усилить контроль за техническим состоянием транспорта после того, как подсчитали, что порядка 80% собственников машин на сегодняшний день не отправляют свой транспорт на обязательную проверку, а просто покупают так называемые «серые» диагностические карты. Чтобы повысить контроль в этой сфере была разработана масштабная реформа ТО: некоторые нормы вступят в силу совсем скоро, 1 марта 2021 года.



Из-за того, что совсем скоро диагностические карты начнут оформлять в соответствии с новыми правилами, многие автовладельцы решили получить нужный документ заранее. Не исключено, что многие не хотят отправлять свою машину на требуемую проверку, потому что не уверены, что она её пройдёт; другие не хотят тратить на этот процесс слишком много времени, третьи опасаются очередей, которые выстроятся перед теми операторами ТО, у которых останется лицензия, а четвёртые желают сэкономить, ведь цены на услуги «техосмотрщиков» в скором времени обещают вырасти.

Напомним, диагностическая карта нужна, чтобы оформить полис ОСАГО: это обязательный документ для всех водителей в РФ. За езду без «автогражданки» сейчас штрафуют на 800 рублей. Неудивительно, что и «страховок», и диагностических карт за последнее время было выдано больше. О том, что спрос на них вырос, сообщает «Российская газета»: по сведениям издания, у тех, кто продаёт диагностические карты, уже к середине рабочего дня исчерпывается лимит.



Стоит напомнить, что после вступления в силу новых норм, вне зависимости от того, когда была оформлена диагностическая карта, ГИБДД сможет её аннулировать в случае, если выяснится, что она «фальшивая». А тех, кто продал такой документ, накажут согласно части 4 статьи 14.4.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Для юридических лиц наказанием станет штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, одним из важнейших нововведений станет обязательная фотофиксация процедуры проверки автомобилей, причём в файле должны быть указаны координаты расположения машины во время процесса осмотра. Ожидается, что это не позволит операторам ТО оформлять диагностические карты на те машины, которые на самом деле не прошли проверку.



Предполагается, что ещё через год, в начале марта 2022 года, в силу вступят и другие нормы, в их числе окажется штраф автовладельцам за отсутствие действующей диагностической карты. Как мы сообщали ранее, выявлять таких водителей хотят с помощью камер, размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а штрафовать собственников планируют раз в сутки.

Реформа техосмотра призвана сократить число аварий с участием неисправных машин, а также уровень смертности в таких ДТП. Согласно статистике ГИБДД, по итогам прошлого года их количество увеличилось: всего ведомство зафиксировало 7658 подобных серьёзных дорожных инцидентов, что на 13,7% меньше, чем в 2019-ом. В этих авариях погибло 1223 человека (+10,5%), было ранено 10 283 участника (+5%).

