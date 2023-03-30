Спрос на услуги в сфере коммерческих перевозок вырос более чем на 50%

Согласно данным Авито Услуг, с начала 2023 года спрос на услуги в сфере перевозок вырос на треть (+33%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом только за март — сразу на 53% год к году. Также растет и количество предложений от бизнеса, предоставляющего услуги в этой сфере: только за март объявлений от частных перевозчиков и транспортных компаний на Авито стало больше почти в 2 раза (+88%) по сравнению с прошлым годом. Эксперты платформы Авито Услуги объяснили рост спроса на этом рынке и дали рекомендации о том, как быстро доставить груз, чтобы было и экономно, и безопасно.

Перевозки для бизнеса: межгород и доставки до маркетплейсов

Чтобы осуществить коммерческие перевозки грузов, частные предприниматели и крупный бизнес все чаще ищут подрядчиков на Авито. Только в марте этого года по сравнению с показателями марта 2022 года спрос вырос на 51%. Наиболее активно спрос на коммерческие перевозки увеличился в Москве (+124%), Хабаровске (+118%), Новосибирске (+101%), Санкт-Петербурге (+90%) и Краснодаре (+87%).

Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах:

Растущий спрос на транспортные услуги мы связываем в первую очередь с активным развитием e-commerce и рынка доставок товаров из интернет-магазинов. Кроме того, такие услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами: предпринимателям необходимы перевозчики для транспортировки товаров до складов и пунктов выдачи. Как следствие, сразу в 3 раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на услуги фулфилмента. Фулфилмент-операторы, которые предоставляют транспортные услуги на Авито, могут не только упаковать товар и подготовить его к отгрузке на маркетплейс, но и забрать от поставщика и отгрузить сразу покупателю или на склад маркетплейса. Спрос на такие услуги растет, поскольку они значительно упрощают операционную деятельность предпринимателей, которые работают с маркетплейсами.

При этом наблюдается значительное ускорение темпов роста спроса на транспортные услуги для бизнеса. Так, годом ранее, в марте 2022 года, динамика роста спроса на коммерческие перевозки на Авито Услугах была меньше — +19% по сравнению с показателями 2021 года.

Перевозки для частных заказчиков: переезды и доставка личных вещей

Один из наиболее частых запросов в сфере перевозок среди сегмента частных заказчиков — помощь с переездом. Как внутри города (например, в новую квартиру), так и загородные переезды на дачу, а также транспортировка личных вещей. Только в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году спрос на услуги помощников по переездам по России вырос на 27%, а на услуги грузчиков — на 45%. Наиболее активно за этот период услугами пользовались жители Нижнего Новгорода (+104%), Краснодара (+90%), Санкт-Петербурга (+76%). В Москве спрос вырос на 25%.

Подрядчиков, которые предоставляют транспортные услуги, много. Как понять, что перевозчик надёжный?

Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах, поделилась основными рекомендациями:

Опыт работы исполнителя на рынке

Подрядчика следует выбирать исходя из задачи и объемов перевозок. При этом во многих случаях необязательно выбирать крупную логистическую компанию — на Авито много частных перевозчиков с продолжительным опытом работы в сфере перевозок и ценами на услуги ниже среднерыночных.

Отзывы о работе перевозчика

При выборе исполнителя всегда следует обращать внимание на его рейтинг на онлайн-платформе и на реальные отзывы от предыдущих клиентов. Они помогут составить первое мнение об исполнителе еще до начала сотрудничества.

Официальное оформление услуг

При выборе подрядчика по перевозкам для бизнеса, следует доверять тем исполнителям, которые работают с ИП и ООО и оформляют все необходимые документы.

Проверенные профили

При выборе предложений на Авито следует обратить внимание и на наличие специальной отметки в профиле у исполнителя — «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Она означает, что специалист или компания прошли проверку по документам или реквизитам.

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