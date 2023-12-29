Срок действия водительских прав в РФ снова продлили

В России срок действия водительских прав ограничен десятью годами: по истечению указанного срока удостоверение необходимо обновить. От автомобилистов при этом не требуют подтверждать ни теоретические знания, ни практические навыки. Для обновления прав нужно заплатить госпошлину и получить свежую медсправку, подтверждающую, что у водителя нет медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а затем обратиться в подразделение ГИБДД или МФЦ.

В Министерстве внутренних дел РФ в прошлом году продлили действие тех водительских удостоверений, срок которых истекал в 2022 и 2023 годах – водителям дали отсрочку на три года. Теперь ведомство подготовило очередное продление срока действия прав, на этот раз тех документов, которые истекают в 2024 и 2025 годах. Временной промежуток такой же – дополнительные три года.



Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации и уже вступило в силу, об этом рассказала представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Известно, что в роли инициаторов выступили МВД, а также Минэкономразвития. Согласно пояснению ведомства, это решение поспособствует «снижению административной нагрузки для граждан и бизнеса».

Ирина Волк добавила, что нововведение затронет как тех водителей, которые управляют транспортными средствами в личных целях, так и тех, кому это необходимо для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности. Само продление срока действия прав ещё на три года случится автоматически, водителям ничего не придётся для этого делать.



В МВД РФ отметили, что на выдачу водительских удостоверений по причине истечения срока их действия приходится большая часть выдаваемых прав. По подсчётам ведомства, принятая мера позволит более чем 5 млн водителей продолжать беспрепятственно управлять ТС в течение ближайших трёх лет.

Напомним, сейчас водители в РФ могут предъявлять сотрудникам ГИБДД права для проверки в виде QR-кода, который генерируется мобильным приложением «Госуслуги.Авто». Правда, при этом они обязаны возить с собой и обычное удостоверение и также предъявлять его по требованию инспектора. Кстати, недавно стало известно об инициативе, предлагающей отменить наказание за оставленные дома права и свидетельство о регистрации.



Однако это предложение в ближайшее время, скорее всего, одобрения не найдёт. Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что электронные водительские права в РФ могут признать небезопасными: так, в Совете Федерации считают, что этот цифровой документ создаст риски для хранения персональных данных граждан. Ещё в рамках обсуждения поднимался вопрос использования автомобистами поддельных QR-кодов.