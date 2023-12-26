В РФ могут отменить наказание за забытые права и свидетельство о регистрации ТС

Уже не первый год законодатели обсуждают возможность отмены наказания для автомобилистов, которые оставили дома водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь соответствующий законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди»: они считают, что ГИБДД необходимо отказаться от практики штрафования «забывчивых» водителей на 500 рублей.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») направил подготовленный законопроект с поправками к статье 12.3 КоАП на заключение в правительство РФ. Стоит напомнить, что в случае забытого свидетельства о регистрации ТС применяется не только штраф, но и эвакуация машины на штрафстоянку (что, как правило, обходится собственникам значительно дороже). Авторы проекта считают наказание за оставленные дома права и СТС «избыточным» и предлагают отменить его в полном объёме (то есть и взыскание, и эвакуацию).



Инициаторы обращают внимание на то, что нынешнее развитие цифровых технологий позволяет сотрудникам ГИБДД дистанционно проверить наличие документов у водителя с помощью ведомственных баз данных. Ещё Вячеслав Даванков напомнил, что граждане могут пользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Авто», которое генерирует QR-код, являющийся цифровой копией водительских прав и СТС. Согласно данным Минцифры, за два года пользователи скачали его более 6 млн раз, в него загружено около 3 млн удостоверений и примерно 4 млн свидетельств о регистрации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальная версия ПДД не предусматривает возможности предъявления указанных документов только в виде QR-кода, закон обязывает водителей иметь аналоги при себе и предъявлять их по требованию сотрудникам ГИБДД для проверки. Подготовленный Минцифры проект поправок, согласно которым коды по статусу приравниваются к обычным документам, был опубликован ещё летом, но пока что его так и не приняли.



Напомним, что партия «Новые люди» ранее уже пыталась отменить наказание за забытые дома права и СТС: соответствующий законопроект был направлен в правительство РФ в июне. В итоге инициаторам пришёл ответ с возражениями, ведь у сотрудников ГИБДД в отдалённой местности и малонаселённых пунктах может не быть доступа в интернет. В результате в новый проект инициаторы добавили примечание, согласно которому можно будет наказывать водителей без «обычных» документов, в случае если у инспектора «по каким-то причинам нет доступа к интернету». Предлагается оставить в силе и штрафы, и эвакуацию.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что электронные водительские права в РФ могут признать небезопасными: в Совете Федерации считают, что этот цифровой документ создаст риски для хранения персональных данных граждан. Кроме того, в рамках обсуждения поднимались и вопросы использования водителями поддельных QR-кодов.



При этом в Минцифре подчеркнули, что неизменность и достоверность данных, загруженных в информационную базу, подтверждает электронная подпись МВД. Ещё сообщалось, что сам QR-код постоянно меняется, поэтому подделать его «практически невозможно».