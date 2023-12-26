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В РФ могут отменить наказание за забытые права и свидетельство о регистрации ТС

26.12.2023 103 0 0

Размер штрафа за оставленное дома водительское удостоверение для российских водителей на сегодняшний день составляет 500 рублей. Инициаторы считают эту санкцию «избыточной».

Уже не первый год законодатели обсуждают возможность отмены наказания для автомобилистов, которые оставили дома водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь соответствующий законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди»: они считают, что ГИБДД необходимо отказаться от практики штрафования «забывчивых» водителей на 500 рублей.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») направил подготовленный законопроект с поправками к статье 12.3 КоАП на заключение в правительство РФ. Стоит напомнить, что в случае забытого свидетельства о регистрации ТС применяется не только штраф, но и эвакуация машины на штрафстоянку (что, как правило, обходится собственникам значительно дороже). Авторы проекта считают наказание за оставленные дома права и СТС «избыточным» и предлагают отменить его в полном объёме (то есть и взыскание, и эвакуацию).

Инициаторы обращают внимание на то, что нынешнее развитие цифровых технологий позволяет сотрудникам ГИБДД дистанционно проверить наличие документов у водителя с помощью ведомственных баз данных. Ещё Вячеслав Даванков напомнил, что граждане могут пользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Авто», которое генерирует QR-код, являющийся цифровой копией водительских прав и СТС. Согласно данным Минцифры, за два года пользователи скачали его более 6 млн раз, в него загружено около 3 млн удостоверений и примерно 4 млн свидетельств о регистрации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальная версия ПДД не предусматривает возможности предъявления указанных документов только в виде QR-кода, закон обязывает водителей иметь аналоги при себе и предъявлять их по требованию сотрудникам ГИБДД для проверки. Подготовленный Минцифры проект поправок, согласно которым коды по статусу приравниваются к обычным документам, был опубликован ещё летом, но пока что его так и не приняли.

Напомним, что партия «Новые люди» ранее уже пыталась отменить наказание за забытые дома права и СТС: соответствующий законопроект был направлен в правительство РФ в июне. В итоге инициаторам пришёл ответ с возражениями, ведь у сотрудников ГИБДД в отдалённой местности и малонаселённых пунктах может не быть доступа в интернет. В результате в новый проект инициаторы добавили примечание, согласно которому можно будет наказывать водителей без «обычных» документов, в случае если у инспектора «по каким-то причинам нет доступа к интернету». Предлагается оставить в силе и штрафы, и эвакуацию.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что электронные водительские права в РФ могут признать небезопасными: в Совете Федерации считают, что этот цифровой документ создаст риски для хранения персональных данных граждан. Кроме того, в рамках обсуждения поднимались и вопросы использования водителями поддельных QR-кодов.

При этом в Минцифре подчеркнули, что неизменность и достоверность данных, загруженных в информационную базу, подтверждает электронная подпись МВД. Ещё сообщалось, что сам QR-код постоянно меняется, поэтому подделать его «практически невозможно».

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