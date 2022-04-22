Срок гарантийного ремонта машин могут продлить из-за проблем с комплектующими

Рынок автозапчастей в РФ продолжает находиться в кризисе: на ситуацию влияют нехватка комплектующих, нарушения логистических цепочек, а также рост цен на те позиции, которые в стране ещё есть (из-за волатильности курсов валют и удорожания доставки). Всё это ведёт к проблемам в том числе и с гарантийным ремонтом автомобилей.



С предложением, касающимся этого вопроса, выступили в Российском союзе промышленников (РСПП) и в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД). Как сообщает Autonews.ru, ещё в прошлом месяце они направили обращение в кабмин с предложением внести временные изменения в закон «О защите прав потребителей», речь идёт о продлении установленных нормами сроков гарантийного ремонта.

Напомним, сейчас установлены жёсткие сроки обязательного гарантийного ремонта автомобилей (указаны в законе «О защите прав потребителей»). На выполнение обязательств дилерам даётся в среднем от 30 до 45 дней. При этом в случае их невыполнения, его ждут внушительные штрафы: они могут составить до 50% от стоимости работ, плюс выплата неустойки за каждый день просрочки.



Дилеры сообщают, что в нынешних условиях указанного в нормах срока на проведение работ зачастую не хватает. Инициаторы предлагают на время «заморозить» часть пунктов закона, защищающего права потребителей: они объясняют предложение значительным увеличением сроков поставки сложных агрегатов для ремонта от производителей. Так, по словам представителя РСПП Сергея Мытенкова, сейчас значительно возросло время на ожидание коробок передач, двигателей и иных высокотехнологичных узлов. Вопрос усложняется тем, что точной информации о сроке поставок дилеры получить не могут.

Предположительно, «заморозка» части норм закона «О защите прав потребителей» будет действовать до тех пор, пока не будут выстроены цепочки поставок, пока в РФ «не поймут, как наладить импорт запчастей, комплектующих и автомобилей», об этом также сказал Сергей Мытенков.



В свою очередь представители РОАД утверждают, что автопроизводители отрицают проблему с затянувшимися сроками поставки запчастей и отвергают предложения использовать при ремонте машин неоригинальные комплектующие. Ещё дилеры высказали опасение касательно того, что клиенты начнут обращаться в суды, чтобы получить возмещение за неисполненные обязательства.



В отрасли считают, что решить проблему помогут в том числе льготы и меры поддержки, а также отмена запрета на параллельный импорт: речь идёт об обеспечении поставок на рынок РФ автозапчастей, которые закупаются на других рынках без участия и официального разрешения самого производителя и владельца бренда. С этим предложением ранее выступали в Национальном автомобильном союзе (НАС). Предполагается, что параллельный импорт позволит частично уменьшить нехватку запчастей.

По мнению заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК при Общественной палате РФ Александра Холодова, в случае одобрения временных изменений в законе «О защите прав потребителей» у дилеров появится возможность злоупотреблений. Он считает, что в итоге они смогут затягивать сроки мелкого ремонта на неопределённый срок без реальных на то причин. Правозащитник пояснил, что сейчас дилер может продлять срок гарантийного ремонта без риска получить неустойку, а если клиент всё-таки обратится в суд, там, вероятно, будут учитывать сложившуюся ситуацию.

