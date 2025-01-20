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  • Стала известна цена брутального кроссовера Jetour T2 с автоматом в РФ

Стала известна цена брутального кроссовера Jetour T2 с автоматом в РФ

20.01.2025 162 0 0

Рекомендованная розничная стоимость SUV китайской марки составляет на российском рынке 4 449 000 рублей.

Марка Jetour, принадлежащая поднебесной компании Chery, появилась на российском рынке в 2023 году. Брутальный полноприводный кроссовер T2, презентация которого прошла в Москве, добрался до местных дилеров весной прошлого года. Стоит отметить, что T2 – это экспортное имя модели, а на домашнем рынке она продаётся под названием Traveler. Теперь в российском представительстве анонсировали новую версию этого SUV.

На фото: Jetour T2

Речь идёт о кроссовере Jetour T2 в комплектации Discovery, которая оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором, мощность которого равна 245 л.с., а в пару ему предлагается классический восьмиступенчатый автомат. Как сегодня рассказали в местном представительстве, рекомендованная розничная цена этого варианта на российском рынке составит 4 449 000 рублей, а с учётом действующих скидок и акций новую версию можно будет купить за 4 129 000 рублей.

Помимо иной коробки передач, у исполнения Discovery есть ещё система старт/стоп, полноразмерное запасное колесо, функция массажа в водительском кресле, регулируемая поддержка для ног у сидения переднего пассажира, а также подогрев подушек и спинок второго ряда. Кроме того, салонное зеркало заднего вида оснащено функцией автоматического затемнения, в салоне предусмотрена система очистки воздуха с фильтром мелких частиц класса РМ 2.5, в багажном отсеке есть розетка 220В.

Уже представленный в РФ Jetour T2 оснащается тем же двигателем, но в пару ему предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, стартовая стоимость такого кроссовера – Voyage – в РФ составляет 3 959 000 рублей, а за среднее исполнение Expedition просят 4 249 000 рублей (цены указаны без учёта скидок).

На фото: салон Jetour T2

Jetour T2 – это пятиместный кроссовер с несущим кузовом и поперечным расположением двигателя. Габаритная длина версии T2 для РФ равна 4785 мм (со стандартной наружной запаской) / 4612 мм (без запаски), ширина составляет 2006 мм, высота – 1880 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет равен 220 мм, объём багажника – 580 литров (со сложенными сидениями второго ряда – 1494 литров).

Кроссовер T2 стал первой моделью так называемой «внедорожной линейки» бренда, которая получила в качестве названия литеру «Т». Сейчас этот брутальный SUV с результатом 10 298 экземпляров, реализованных на российском рынке в 2024 году, занимает второе место по объёму продаж среди всех моделей бренда (уступил только кроссоверу Dashing). На его долю приходится 29% от общего объёма продаж марки в РФ.

Ранее корреспонденты Kolesa.ru провели несколько тест-драйвов Jetour T2: автомобиль был испытан и в ходе экспресс-теста, и в ходе длительного автопробега, и в ходе экспедиционного путешествия.

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