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Стань волшебником вместе с CHERY

23.12.2021 49 0 0

Дистрибьютор автомобилей CHERY в России предлагает присоединиться к проекту «Стань волшебником вместе с CHERY», исполнив новогодние мечты подопечных фонда «Подарок Ангелу».

 

Партнерский материал​

Новый год – это время волшебства, добра и чудес. Каждый ребёнок с трепетом ожидает свой заветный полезный подарок. Но исключительно важна вера в чудо для детей с особенностью развития – например, с ДЦП или поражением ЦНС. Для них это не просто подарок – это придание сил и уверенности, что у них всё обязательно получится. Сегодня у каждого из нас появилась возможность одновременно укрепить у ребёнка веру в чудо, исполнить его новогоднюю мечту и сделать подарок, который будет для него полезным.

У фонда «Подарок Ангелу» сотни подопечных, для которых был подобран ассортимент полезных игрушек, которые учитывают их физическое состояние и необходимые потребности для развития: игровой набор «Боулинг», интерактивный стол для рисования, творческий набор «Эбру», «Бизидом», набор LEGO Duplo, шведская стенка и ряд других.

Илья Алимов, директор по маркетингу марки CHERY в России: 

«Наш коллектив разделяет философию бренда CHERY — мы делаем мир лучше, что подтверждаем не только словом, но и делом – каждый из наших проектов направлен на привлечение внимания к тем или иным социальным проблемам. Именно поэтому мы приглашаем наших друзей, партнеров, существующих, а также потенциальных клиентов – всех, кто разделяет наши ценности – стать новогодними волшебниками и подарить детям немножко счастья».

Сделать это может каждый из вас уже сейчас – нужно всего лишь перейти по ссылке.

Каждый участник новогодней инициативы автомобильной компании CHERY и фонда «Подарок Ангелу», сделавший пожертвование, получит персональный отчет. А в феврале мы подведем итоги и поделимся результатами: расскажем, сколько средств было собрано, сколько игрушек было куплено и для каких детей мы сделали Новый год по-настоящему добрым и радостным.

авто и общество

 

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