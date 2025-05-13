Стартовал новый сезон Classic Touring

9 мая, в День 80-летия Победы, на «Смоленском кольце» прошел первый этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Classic Touring-2025! Открытие нового сезона и первые старты уже по сложившейся традиции организаторы посвящают большому и важному для страны празднику.

Гонки Серии проходят при поддержке Российской автомобильной федерации. Для классов, где выступают классические советские авто (А2-1300, А2/1-1600, А5 и А2/1-2500), заезды состоялись в статусе Кубка РАФ по кольцевым гонкам.

Ретросерия открыла уже свой шестой сезон! В соревнованиях первого этапа приняли участие спортсмены из России и Республики Беларусь, представившие самые разные поколения автоспортсменов, а также широкую географию участников из Москвы, Минска, Республики Адыгея, Читы и многих других областей. В этом сезоне пелетон Classic Touring пополнился большим количеством новых участников и команд, некоторые из которых уже имеют за плечами опыт выступлений в других сериях, в том числе и в Чемпионате России по автомобильным кольцевым гонкам.

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На первом этапе прошло 8 заездов в 11 классах Серии CT, а также состоялся командный зачет. Каждый класс проехал две полноценные гонки в составе объединенного заезда.

Объединенный 1

Открыл день заезд в статусе традиционных соревнований Серии CT, где выступают современные гоночные авто. Самый быстрый класс Open 2000 на этот раз был представлен всего двумя участниками – Денисом Братцевым и Дмитрием Саватеевым, пилотировавшими Seat Leon. В итоге с внушительным отрывом по времени круга победу в обеих гонках одержал Дмитрий. В классе Open 1600 конкуренция за места на подиуме получилась более острой, но по результатам двух заездов победу на этапе забрал себе Кирилл Глушак на Mazda 3.

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Победители этапа в классе Open Class (Open 1600): первое место – Кирилл Глушак, второе место – Александр Якимчук, третье место – Александр Воронов.

Победители этапа в классе Open Class (Open 2000): первое место – Дмитрий Саватеев, второе место – Денис Братцев.

Объединенный 2

Массовый заезд боевой отечественной классики неизменно привлекает большое количество зрительского внимания. Именно здесь можно увидеть старожилов отечественного автоспорта, вступающих в борьбу в молодым поколением. В классе А5 победный дубль этапа предсказуемо записал на свой счет пилот Владимир Черевань. Известный пилот продолжает уже не первый сезон удерживать планку лидера, пока недосягаемую для его соперников. Чемпион прошлого сезона в классе А2-1300 Алексей Петров уверенно выиграл первый заезд, но сошел во второй гонке, победа на этапе в итоге досталась Валентину Конькову. В классе А2\1-1600 победу в первом заезде одержал Андрей Цыганков, но вторая гонка сложилась для не так удачно, и пилот финишировал третьим.

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Победители этапа в классе А2-1300 (традиционные соревнования): первое место – Валентин Коньков, второе место – Петр Семенов, третье место – Денис Ефромеев.

Победители этапа в классе А2-1300 (Кубок РАФ): первое место – Валентин Коньков, второе место – Петр Семенов, третье место – Денис Ефромеев.

Победители этапа в классе А2/1-1600 (традиционные соревнования): первое место – Вахтанг Димитрадзе, второе место – Андрей Цыганков, третье место – Антон Хотенко.

Победители этапа в классе А2/1-1600 (Кубок РАФ): первое место – Вахтанг Димитрадзе, второе место – Андрей Цыганков, третье место – Антон Хотенко.

Победители этапа в классе А5 (традиционные соревнования): первое место – Владимир Черевань, второе место – Тарас Лаукарт, третье место – Глеб Семенов.

Победители этапа в классе А5 (Кубок РАФ): первое место – Владимир Черевань, второе место – Тарас Лаукарт, третье место – Глеб Семенов.

Объединенный 3

Здесь в одном заезде выступили пилоты на автомобилях «Волга» и представители зарубежной классики. В классе Open Classic казалось, что уже нет равных действующему чемпиону Олегу Чеботареву на его Nissan Silvia S-13. Пилот уверенно выиграл первый заезд с внушительным отрывом от всего гоночного пелетона, но на финальном круге второй гонки пилот неожиданно выбыл из борьбы из-за технических неисправностей и победа на этапе досталась Илье Кашину. В классе Touring Classic 16V победным дублем завершил этап пилот Евгений Трушин. В классе Туризм 1600 на треке вновь можно было увидеть Владимира Череваня, но уже за рулем иномарки Peugeot 207. Пилот смог выиграть первый заезд, но во второй гонке уступил ближайшим соперникам. Среди пилотов на знаменитых советских «Волгах» класса А2\1-2500 на первую ступень подиума претендовали Ирек Тенишев и Вадим Антипов. В итоге победителем этапа стал Вадим Антипов.

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Победители этапа в классе Open Classic: первое место – Илья Кашин, второе место – Олег Чеботарев, третье место – Семен Чернис.

Победители этапа в классе Touring Classic 16V: первое место – Евгений Трушин, второе место – Георгий Романов, третье место – Михаил Тюрин.

Победители этапа в классе Туризм 1600: первое место – Евгений Шеклачев, второе место – Владимир Черевань, третье место – Кирилл Еникеев.

Победители этапа в классе А2/1-2500 (традиционные соревнования): первое место – Вадим Антипов, второе место – Ирек Тенишев, третье место – Руслан Толоконников.

Победители этапа в классе А2/1-2500 (Кубок РАФ): первое место – Вадим Антипов, второе место – Ирек Тенишев, третье место – Руслан Толоконников.

Объединенный 4

Заезд класса Спортпрототип CN на этом смоленском этапе заметно отличался большим присутствием пилотов на автомобилях MitJet, представлявших Республику Беларусь. Тогда как болиды ShortCut на этот раз пилотировало всего трое гонщиков, которые и разыгрывали между собой места на подиуме этапа.

Победители этапа в классе MitJet (зачет CN): первое место – Владимир Горлач, второе место – Артем Максимчук , третье место – Сергей Лапицкий.

Победители этапа в классе ShortCut (зачет CN527): первое место – Николай Врулин, второе место – Иван Герасимов, третье место – Кирилл Зейликман.

Победители этапа в командном зачете: первое место – Kuzma’s Mother RT, второе место – УГМК Моторспорт, третье место – TRTeam.

Этап Серии CT состоялся совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь. За подготовку и проведение прямой трансляции этапа организаторы благодарят канал о гонках PRORACE.TV. Посмотреть запись первого этапа можно на официальной странице Серии в VK.

Титульным партнером Серии Classic Touring в сезоне-2025 выступает компания-производитель шин YOKOHAMA.

Партнерскую поддержку Серии в сезоне-2025 оказывают универсальный региональный банк «Земский банк», компания TSS Group и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School.

Информационные партнеры Classic Touring в сезоне-2025: телеканал АвтоПлюс, портал главных новостей из мира моторов MOTORCITY, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал Марии Мельниковой «Первое место – Россия», автомобильное издание Kolesa.ru и автомобильный портал Cars.ru.

Второй этап Classic Touring пройдет в День России, 12 июня, на Moscow Raceway.

Партнёрский материал