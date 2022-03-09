Ставший «крутым» седан Geely Binrui обрёл новый салон: официальные изображения

Также «четырехдверка» заметно изменилась внешне, а еще, по предварительным данным, ей отрядили более мощный турбомотор.

Внешность рестайлингового седана Geely Binrui еще в феврале раскрыл китайский минпром, но сама марка распространила фирменные фото лишь неделю назад. И вот новая порция картинок: на этот раз рассекречен интерьер. Напомним, модель в строю с 2018 года, она построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе кроссовера Binyue (у нас это Coolray). Под конец 2020-го «четырехдверку» освежили, и с тех пор у нее два варианта дизайна – «традиционный» и «под спорт», причем последняя версия зовется F-Type (привет, Ягуар). Однако нынешняя модернизация гораздо серьезнее. Ну и добавим, что преобразившемуся седану также досталась «фамилия» — отныне это Binrui Cool (cool – «крутой» с англ.).

Geely Binrui Cool F-Type 1 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 2 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 3 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 4 / 4

Салон полностью новый: модель получила многослойную переднюю панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель и карты дверей. Новая же виртуальная приборка теперь визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы, хотя это все-таки два отдельных экрана, которые возвышаются над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок. Кроме того, вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. Как и на предыдущих официальных изображениях, на этих картинках запечатлен тот самый «горячий» вариант F-Type, его «фишки» — «спортивные» кресла (тоже новые), отделка «замшей» и литеры F на дверях.



Geely Binrui Cool F-Type 1 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 2 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 3 / 4 Geely Binrui Cool F-Type 4 / 4

Что же касается экстерьера, то Geely Binrui Cool отличился более агрессивными бамперами и рельефным капотом, плюс седан обрел новые радиаторную решетку, фары и фонари (оптика, конечно, диодная), а вместо ромбообразных патрубков выпускной системы теперь овальные. Особенности исполнения F-Type – яркие вставки спереди, сзади и по бокам, черные корпуса зеркал и колеса, желтые тормозные суппорты, внешний декор «под карбон» и антикрыло на крышке багажника (тоже «карбоновое»).



Geely Binrui Cool F-Type 1 / 2 Geely Binrui Cool F-Type 2 / 2

Согласно документам сертификационного органа КНР, длина седана выросла на 30 мм до 4710 мм, ширина увеличена на 10 мм до 1795 мм, высота, напротив, стала меньше на 5 мм – отныне 1455 мм. Колесная база – прежние 2670 мм



Geely Binrui Cool оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 181 л.с. По предварительным данным, двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). О коробках информации пока нет. Дореформенный Geely Binrui в Китае предложен с турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 1 / 6 Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 2 / 6 Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 3 / 6 Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 4 / 6 Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 5 / 6 Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 6 / 6

Презентацию Binrui Cool должны провести в ближайшее время. Не исключено, что такая «четырехдверка» не вытеснит прежнюю модель, а дополнит гамму.

