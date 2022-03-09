Рестайлинг ×
  • Ставший «крутым» седан Geely Binrui обрёл новый салон: официальные изображения

Ставший «крутым» седан Geely Binrui обрёл новый салон: официальные изображения

09.03.2022 1054 1 2

Также «четырехдверка» заметно изменилась внешне, а еще, по предварительным данным, ей отрядили более мощный турбомотор.

 

Внешность рестайлингового седана Geely Binrui еще в феврале раскрыл китайский минпром, но сама марка распространила фирменные фото лишь неделю назад. И вот новая порция картинок: на этот раз рассекречен интерьер. Напомним, модель в строю с 2018 года, она построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе кроссовера Binyue (у нас это Coolray). Под конец 2020-го «четырехдверку» освежили, и с тех пор у нее два варианта дизайна – «традиционный» и «под спорт», причем последняя версия зовется F-Type (привет, Ягуар). Однако нынешняя модернизация гораздо серьезнее. Ну и добавим, что преобразившемуся седану также досталась «фамилия» — отныне это Binrui Cool (cool – «крутой» с англ.).

Geely Binrui Cool F-Type
1 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
2 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
3 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
4 / 4

Салон полностью новый: модель получила многослойную переднюю панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель и карты дверей. Новая же виртуальная приборка теперь визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы, хотя это все-таки два отдельных экрана, которые возвышаются над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок. Кроме того, вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. Как и на предыдущих официальных изображениях, на этих картинках запечатлен тот самый «горячий» вариант F-Type, его «фишки» — «спортивные» кресла (тоже новые), отделка «замшей» и литеры F на дверях.

Geely Binrui Cool F-Type
1 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
2 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
3 / 4
Geely Binrui Cool F-Type
4 / 4

Что же касается экстерьера, то Geely Binrui Cool отличился более агрессивными бамперами и рельефным капотом, плюс седан обрел новые радиаторную решетку, фары и фонари (оптика, конечно, диодная), а вместо ромбообразных патрубков выпускной системы теперь овальные. Особенности исполнения F-Type – яркие вставки спереди, сзади и по бокам, черные корпуса зеркал и колеса, желтые тормозные суппорты, внешний декор «под карбон» и антикрыло на крышке багажника (тоже «карбоновое»).

Geely Binrui Cool F-Type
1 / 2
Geely Binrui Cool F-Type
2 / 2

Согласно документам сертификационного органа КНР, длина седана выросла на 30 мм до 4710 мм, ширина увеличена на 10 мм до 1795 мм, высота, напротив, стала меньше на 5 мм – отныне 1455 мм. Колесная база – прежние 2670 мм

Geely Binrui Cool оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 181 л.с. По предварительным данным, двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). О коробках информации пока нет. Дореформенный Geely Binrui в Китае предложен с турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
1 / 6
Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
2 / 6
Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
3 / 6
Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
4 / 6
Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
5 / 6
Дорестайлинговый Geely Binrui (красная машина – версия F-Type)
6 / 6

Презентацию Binrui Cool должны провести в ближайшее время. Не исключено, что такая «четырехдверка» не вытеснит прежнюю модель, а дополнит гамму.

седан Китай авторынок новинки рестайлинг Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
09.03.2022 19:29
donskoy_n

джили прям наращивают обороты, эта модель точно будет пользоваться у нас довольно большим спросом

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Работаем дольше, катимся дальше: тест новых шин Michelin Pilot Sport 5 и Sport EV Утверждение, что земля опирается на трех слонов и черепаху – полная ерунда. Потому что наш мир опирается... на резиновые шины. Без этих черных резиновых штуковин мы не только утратили бы при... 218 1 0 09.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz A-class (W176) с пробегом: слишком много «жуков» и мойка против электроники Новые Мерседесы нам, похоже, не светят, да и подержанные старые многим всегда были не по карману, а сейчас и подавно. Может, посмотреть на маленький Мерседес? Пусть хотя бы на A-class, но на... 335 0 0 09.03.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание Редко и недорого: ремонт и обслуживание Kia Rio III Что нужно автомобилю В-класса, чтобы стать популярным? Ответ очевиден: как можно реже ломаться и радовать своего владельца минимальной стоимостью обслуживания. В своё время этим подкупал Ren... 1893 1 1 05.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 20404 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17085 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15622 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings