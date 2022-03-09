Ставший «крутым» седан Geely Binrui обрёл новый салон: официальные изображения

Внешность рестайлингового седана Geely Binrui еще в феврале раскрыл китайский минпром, но сама марка распространила фирменные фото лишь неделю назад. И вот новая порция картинок: на этот раз рассекречен интерьер. Напомним, модель в строю с 2018 года, она построена на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе кроссовера Binyue (у нас это Coolray). Под конец 2020-го «четырехдверку» освежили, и с тех пор у нее два варианта дизайна – «традиционный» и «под спорт», причем последняя версия зовется F-Type (привет, Ягуар). Однако нынешняя модернизация гораздо серьезнее. Ну и добавим, что преобразившемуся седану также досталась «фамилия» — отныне это Binrui Cool (cool – «крутой» с англ.).
Салон полностью новый: модель получила многослойную переднюю панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель и карты дверей. Новая же виртуальная приборка теперь визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы, хотя это все-таки два отдельных экрана, которые возвышаются над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок. Кроме того, вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. Как и на предыдущих официальных изображениях, на этих картинках запечатлен тот самый «горячий» вариант F-Type, его «фишки» — «спортивные» кресла (тоже новые), отделка «замшей» и литеры F на дверях.
Что же касается экстерьера, то Geely Binrui Cool отличился более агрессивными бамперами и рельефным капотом, плюс седан обрел новые радиаторную решетку, фары и фонари (оптика, конечно, диодная), а вместо ромбообразных патрубков выпускной системы теперь овальные. Особенности исполнения F-Type – яркие вставки спереди, сзади и по бокам, черные корпуса зеркал и колеса, желтые тормозные суппорты, внешний декор «под карбон» и антикрыло на крышке багажника (тоже «карбоновое»).
Согласно документам сертификационного органа КНР, длина седана выросла на 30 мм до 4710 мм, ширина увеличена на 10 мм до 1795 мм, высота, напротив, стала меньше на 5 мм – отныне 1455 мм. Колесная база – прежние 2670 мм
Geely Binrui Cool оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 181 л.с. По предварительным данным, двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). О коробках информации пока нет. Дореформенный Geely Binrui в Китае предложен с турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.
Презентацию Binrui Cool должны провести в ближайшее время. Не исключено, что такая «четырехдверка» не вытеснит прежнюю модель, а дополнит гамму.
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джили прям наращивают обороты, эта модель точно будет пользоваться у нас довольно большим спросом