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Родственный кроссоверу Geely Coolray седан стал мощнее после рестайлинга

02.03.2022 309 0 0

Сама компания пока раскрыла только внешность модернизированной «четырехдверки» Binrui да объявила о присвоении той «фамилии». Впрочем, информацию о технике такой модели уже давно слил китайский минпром.

 

Седан Binrui в гамме Geely появился в 2018 году, он создан на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе паркетника Binyue (у нас это Coolray). Под конец 2020-го «четырехдверку» освежили, с тех пор у нее два варианта дизайна – «традиционный» и «под спорт», причем последний зовется F-Type (привет, Ягуар). И вот к премьере готовится еще раз модернизированный седан, только на этот раз обновок заметно больше. А еще появилась «фамилия»: преобразившаяся модель зовется Binrui Cool (cool – «крутой» с англ.).

Geely Binrui Cool, версия под спорт
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Geely Binrui Cool, версия под спорт
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Geely Binrui Cool, версия под спорт
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Geely Binrui Cool, версия под спорт
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Geely Binrui Cool, версия под спорт
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«Четырехдверке» достались новые радиаторная решетка, фары и фонари (разумеется, оптика диодная), а также более агрессивные бамперы, рельефный капот и овальные патрубки выпускной системы вместо ромбообразных. F-версия осталась в строю, именно она пока и запечатлена на фирменных картинках. Особенности такого исполнения – яркие вставки спереди, сзади и по бокам, черные корпуса зеркал и колеса, желтые тормозные суппорты, внешняя отделка «под карбон» и антикрыло на крышке багажника (тоже «карбоновое»).

Geely Binrui Cool с чуть более спокойным дизайном на фото минпрома КНР
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Geely Binrui Cool с чуть более спокойным дизайном на фото минпрома КНР
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Салон еще не засвечен. Не исключено, что внутри тоже серьезные перемены: в частности, седану могли отрядить новую переднюю панель и мультимедиа-систему с «парящим» тачскрином.

Характеристики Binrui Cool сама Geely пока не раскрыла, но они давно известны, благодаря очередному «сливу» китайского сертификационного органа. Так, длина седана выросла на 30 мм до 4710 мм, ширина увеличен на 10 мм до 1795 мм, высота, напротив, стала меньше на 5 мм – теперь 1455 мм. Колесная база – прежние 2670 мм.

Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Дореформенный Geely Binrui (красный седан – F-Type)
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Модель предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 181 л.с. Предполагается, что двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). О коробках информации пока нет. Дореформенный Geely Binrui в Китае сегодня доступен с турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Полноценную премьеру Geely Binrui Cool должен справить в ближайшее время. К слову, вполне вероятно, что такой седан не вытеснит прежнюю модель, а дополнит гамму.

Между тем Geely готовит и другие новинки для домашнего рынка, среди них – рестайлинговые кроссоверы Binyue/Coolray и Icon.

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