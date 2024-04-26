Stelato S9: новый большой глобальный электроседан от Huawei и BAIC

Автомобильный бизнес Huawei активно развивается с начала текущего десятилетия как часть большой диверсификационной стратегии, направленной на сохранение устойчивости компании под санкциями со стороны США и поиск новых точек роста. В отличие от компании Xiaome, вышедшей недавно на авторынок под собственным брендом, Huawei придерживается мультибрендового подхода и сотрудничает сразу с несколькими крупными автопроизводителями: в 2021 году совместно с Seres была запущена марка AITO, в прошлом году в продажу поступила первая модель бренда Luxeed, запущенного Huawei совместно с Chery, — оба бренда хорошо стартовали, их продажи растут. Huawei, кроме того, работает с другими компаниями (например, с Avatr) в качестве ключевого поставщика ПО и электромобильных комплектующих.

Совсем свежая марка Stelato — это детище Huawei и BAIC, точнее их дочерних структур BAIC BluePark и Harmony Intelligent Mobility Alliance. В рамках Пекинского автосалона состоялся первый публичный показ дебютной модели Stelato — большого электроседана S9. Назвать пекинский дебют Stelato S9 полноценной премьерой нельзя, потому что два седана Stelato S9 стоят на выставке за оградкой с закрытыми дверьми и наглухо тонированными стёклами. Никакой официальной технической информации о Stelato S9 пока нет, однако ещё в марте эта модель всплыла в электронной базе китайского Минпрома, поэтому кое-что о ней уже известно.



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Габаритная длина Stelato S9 — 5160 мм, ширина — 1987 мм, высота — 1486 мм, колёсная база — 3050 мм. Багажный объём у кузова визуально практически не выделен, поэтому Stelato S9 можно назвать фастбеком. Любопытно, что передок у Stelato S9 выполнен ровно в том же стиле, что у AITO M9 и Luxeed S7, то есть Huawei не хочет баловать потребителей разнообразием дизайна своих дочерних брендов. Задние фонари с точки зрения стиля тоже общие на три бренда.



В досье китайского Минпрома Stelato S9 заявлен с двух чисто электромобильных версиях, хотя в будущем нельзя исключать появления plug-in гибридных модификаций типа range extender с компактным ДВС в качестве удлинителя электрического запаса хода. Базовый Stelato S9 получит единственный электромотор на задней оси мощностью 309 л.с. У двухмоторной полноприводной версии задний мотор выдаёт 309 л.с., передний — 215 л.с., в сумме получается 524 л.с. Электромоторы компания Huawei производит сама, батареи будет поставлять CATL, их ёмкость пока не раскрыта. Весит Stelato S9 от 2216 до 2366 кг в зависимости от оснащения.



На китайском рынке Stelato S9 появится в продаже ближайшим летом — стало быть, полноценная премьера состоится уже скоро. Ожидается, что стоить Stelato S9 будет в диапазоне от 300 000 до 500 000 юаней (от 3,8 млн до 6,3 млн рублей в переводе по текущему курсу). В ближайших планах нового бренда значатся расширение модельной линейки и выход на внешние рынки, приоритетными названы страны Европы и Азии.

