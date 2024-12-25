Стоимость ТО на автомобили в 2025 году вырастет на 25-30%

Эксперты федеральной сети автосервисов Caready зафиксировали с начала года рост стоимости технического обслуживания автомобилей на 30% и ожидают такой же прирост в 2025 году. Повышение связано с несколькими факторами.

Рост закупочных цен на автозапчасти и расходных материалов связан с курсом валют, усложнением логистики. Соответственно увеличились издержки крупных оптовых поставщиков запчастей и масел: в среднем с начала 2024 года стоимость фильтров и тормозных колодок в сети Caready увеличилась в среднем на 12%. В целом сама по себе услуга по замене масла и фильтра – на 27%.

Еще одним фактором повышения стоимости ТО авто – увеличение дефицита механиков и мастеров-приемщиков, у которых заработная плата повысилась более чем на треть. Так, стоимость услуг нормо-часа по ремонту выросла за аналогичный период на 33%. Соответственно, из-за роста затрат на ФОТ также поднялся прайс на работы в целом.

Если рассматривать стоимость на ТО самых популярных моделей, то средний чек на KIA Rio и Hyundai Solaris вырос примерно на 13%. При этом, например, техническое обслуживание модели Nissan X-Trail с пробегом 90 000 км на конец текущего года стало дороже на 34% в сравнении с началом года: с 29 500 рублей до 39 500 рублей.

Бесспорно, в 2024 году сыграли свои роли высокий уровень инфляции и увеличение ключевой ставки, что привело, в том числе, к росту стоимости заемных средств для бизнеса. Не секрет, что крупные оптовые компании по продаже запчастей привлекают значительные заемные средства в свой бизнес.

В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания а/м на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы «Честный знак». Михаил Маковей директор сети автосервисов Caready

Ожидается, также и как в 2024, сохранение дефицита квалифицированного персонала. В связи с этим крупные игроки рынка будет уделять много внимания обучению персонала «с нуля» и более широкому внедрению автоматизации в процессах (например, централизованный подбор запчастей). Стоит также учитывать повышение стоимости аренды площадей.

Также не исключена вероятность, что будет расширен опыт СТО, которые активно предлагают б/у запчасти (агрегаты, трансмиссии), тем самым предоставляя гарантию на данные узлы от себя. Ряд сервисов начнут более активно предлагать услуги ремонта (восстановления узлов авто вместо их замены). К примеру, некоторые СТО уже оказывают услуги по ремонту блоков ABS, гидроблоков, подушек безопасности, блоков управления и т. д. Как правило, это дешевле, чем покупка нового узла, однако, в отличие от варианта б/у детали, в этом случае предоставляется гарантия на работоспособность данного узла после ремонта.

В целом, увеличение количества машинозаездов стало тенденцией для СТО: сегодня для многих автовладельцев цены на новые авто становятся менее доступны. В силу этого автомобилисты за неимением альтернативы вынуждены тратится на ремонты, чтобы продлить срок службы своих а/м.

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